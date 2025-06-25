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البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

البرلمان الإيراني،
البرلمان الإيراني، فيتو

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية.

التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء أفادت أمس نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن اللجنة وافقت على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تعليق عمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأوضح المتحدث إبراهيم رضائي أنه بموجب مشروع القانون، سيتم تعليق أعمال تركيب كاميرات المراقبة والسماح بعمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية. ويتعين على البرلمان الموافقة على المشروع في جلسة عامة لإقراره.

وقال التلفزيون الإيراني إن منشأة فوردو النووية تعرضت للهجوم مجددا، الإثنين، دون تقديم أي تفاصيل بشأن الأضرار.

كما نقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في منطقة قم قوله إن منشأة فوردو النووية تعرضت لهجوم إسرائيلي جديد.

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