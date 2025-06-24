نائب ترامب: إذا أرادت إيران بناء سلاح نووي في المستقبل فسيتعين عليها التعامل مع جيشنا مرة أخرى

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن إيران لم تعد قادرة على صنع سلاح نووي بعد أن دمرت الضربات الأمريكية بنيتها التحتية.

وذكر دي فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "كانت إيران على وشك امتلاك سلاح نووي.. والآن هي عاجزة عن صنع سلاح نووي بالمعدات التي تمتلكها لأننا دمرناها".

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه "إذا أرادت إيران بناء سلاح نووي في المستقبل فسيتعين عليها التعامل مع الجيش الأمريكي مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميًّا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "منعنا حربًا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يومًا".

واختتم ترامب منشوره قائلًا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".

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