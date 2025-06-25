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خارج الحدود

تفاصيل موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

طهران، فيتو
طهران، فيتو

وافق نواب مجلس الشورى الإيراني "البرلمان الإيراني"، اليوم الأربعاء، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مشروع "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية، بأن نوّاب مجلس الشورى الإيرانى وافقوا في الجلسة العلنية اليوم، على مشروع "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك بـ 221 صوتًا مؤيدًا، دون أي صوت معارض، وصوت واحد ممتنع من أصل 223 نائبًا حضروا الجلسة.

البرنامج النووي السلمي الإيراني

وأوضحت أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، كان قد أكد- في كلمة خلال جلسة الافتتاح- أن إيران سترد على أيّ اعتداء برد ساحق وبقوة، وأنها لن تنخدع بأي وعود، معلنًا أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدم بوتيرة أسرع. 

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تُدن حتى شكليًا الهجوم على منشآت إيران النووية، فقد باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس. ولذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع.

لا تتعاون في تركيب كاميرات في مواقعها النووية

ومن جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن إيران، بموجب التعليق، قد لا تتعاون في تركيب كاميرات في مواقعها النووية أو عمليات التفتيش أو دخول المفتشين، أو تقديم تقارير إلى الوكالة، حتى يتم ضمان أمن جميع المنشآت النووية.

وجاء القرار في أعقاب الضربات الأمريكية على عدة مواقع نووية إيرانية، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

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