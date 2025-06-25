مكتب نتنياهو: لن نتردد في وقف أي تهديد لتطوير النووي الإيراني

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الهجوم الأمريكي على منشاة فوردو النووية الإيرانية دمر بنيتها الحيوية بالكامل وجعلها غير صالحة للاستخدام في أي وقت قريب.

تنسيق استخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

ولفت إلى أن العملية ضد منشأة فوردو النووية الإيرانية جاءت بعد تنسيق استخباراتي عالي المستوى بين تل أبيب وواشنطن.

وأضاف: أنا ما جرى في فوردو يعد تحولا استراتيجيا في قدرة إيران على استئناف تخصيب اليورانيوم.

وقف المشروع النووي الإيراني

وزعم مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن تترد في دعم أي تحرك يعزز الأمن الإقليمي ويوقف تهديد المشروع النووي الإيراني.

في وقت سابق، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن هناك ضررا كبيرا لحق بمنشأة فوردو وسنستكمل ما يجب استكماله.

وأكد نتنياهو خلال كلمة له منذ قليل: نحن على وشك استكمال تحقيق هدفي العملية في إيران وإزالة التهديد النووي والصواريخ البالستية -وفق زعمه.

يذكر أن منشأة فوردو الإيرانية تعد أكثر المواقع تحصينا ومخصصة لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية.

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