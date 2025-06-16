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محافظ أسيوط يكرم الطالبة "أنجلينا عماد" تقديرًا لوعيها البيئي (صور)

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم الطالبة أنجلينا عماد، فيتو

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الطالبة أنجلينا عماد، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة درية الحسيني الابتدائية المشتركة، ومنحها درع المسئولية المجتمعية تقديرًا لما أبدته من وعي بيئي ومسؤولية مجتمعية تجاه قضايا النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بمدرستها.

دعم محافظة أسيوط للنماذج الإيجابية من النشء 

 

جاء هذا التكريم في حضور علي أحمد حسن، مدير المدرسة، وجاكلين إسحق، معلمة الرياضيات للصف الخامس، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، في لفتة تؤكد دعم المحافظة للنماذج الإيجابية من النشء وتشجيعهم على تبني السلوكيات البناءة والمبادرات الهادفة.

 

وأعربت الطالبة أنجلينا عن امتنانها لمحافظ أسيوط، وقدمت له باقة من الورود وصورة من تصميمها الشخصي، تقديرًا لجهوده الملموسة في خدمة المواطنين وتحسين البيئة وجاءت هذه اللفتة عقب استجابة الأجهزة التنفيذية السريعة لشكوى الطالبة بشأن تراكم القمامة أمام مدرستها، حيث تم رفع المخلفات، وإنشاء سياج حول المنطقة، وزراعتها لتجميلها والحفاظ على نظافتها.

 

وأكد محافظ أسيوط خلال التكريم أن هذا النموذج المشرف يعكس وعيًا متقدمًا بين طلاب المدارس، ويبعث برسائل إيجابية تبشر بمستقبل واعد للمحافظة والوطن ككل، مشددًا على أن دعم مشاركة الأطفال والشباب في القضايا المجتمعية يمثل أولوية وطنية، ويسهم في تعزيز قيم الانتماء والمبادرة في نفوس الأجيال الجديدة.

 

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كما أشار محافظ أسيوط إلى تلقيه مكالمة هاتفية من نيافة الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أشاد خلالها بوعي الطفلة وتفوقها العلمي والأخلاقي، داعيًا إلى الاستمرار في غرس القيم الإيجابية لدى النشء، ومثمنًا دور الأسرة والمدرسة في دعم سلوكياتها المتميزة.

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