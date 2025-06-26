طريقة عمل مربى التين، مغذية وسهلة التحضير

طريقة عمل مربى التين، مربى التين من أنواع المربى الشهيرة التى تقدم عادة فى المنزل حيث يتم تحضيرها بكميات وتخزينها.

وطريقة عمل مربى التين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل مربى التين.

مكونات عمل مربى التين:-

1 كيلو جرام تين طازج (يفضل التين الناضج)

750 جرام سكر (أو حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة

نصف كوب ماء (اختياري حسب نوع التين)

عود قرفة أو رشة فانيليا (اختياري لإضافة نكهة)

طريقة عمل مربى التين:-

اغسلي التين جيدا بالماء لإزالة الأتربة، ثم صفيه.

يمكنك تقشير التين أو ترك القشرة حسب الرغبة.

قطعي التين إلى أنصاف أو أرباع إذا كانت الثمار كبيرة، واتركي الثمار الصغيرة كما هي.

ضعي التين في قدر عميق وأضيفي إليه السكر، وقلبيهما معا برفق.

اتركي الخليط مغطى لمدة 4–6 ساعات أو طوال الليل في الثلاجة ليخرج التين عصيره.

ضعي القدر على نار متوسطة، وأضيفي نصف كوب ماء إذا كان التين جاف نوعا ما.

اتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار.

خلال الغلي، تظهر رغوة على السطح، قومي بإزالتها باستخدام ملعقة.

بعد مرور حوالي 30 دقيقة، أضيفي عصير الليمون وعود القرفة (إن رغبتي)، وقلبي برفق.

يساعد الليمون في حفظ المربى وتثبيت لونها.

اتركي المربى على نار هادئة لمدة 45–60 دقيقة حتى تتكاثف وتصبح بقوام المربى المعروف.

خذي ملعقة من المربى وضعيها في طبق بارد، ثم أدخليها الثلاجة لدقيقتين. إذا تماسكت ولم تكن سائلة، فهي جاهزة.

اسكبي المربى الساخنة في برطمانات زجاجية معقمة وجافة، ثم أغلقيها بإحكام.

اقلبي البرطمانات رأسا على عقب لمدة 5 دقائق لضمان التفريغ الكامل للهواء، ثم أعيديها إلى وضعها الطبيعي، واتركيها تبرد تماما.

تحفظ في الثلاجة أو مكان بارد وجاف.

يمكنك استخدام التين المجفف، لكن يجب نقعه في الماء مسبقا.

لتقوية النكهة، أضيفي قليلا من بشر الليمون أو الفانيليا.

لا تبالغي في التحريك أثناء الطهي حتى لا تتفتت حبات التين.

تحفظ مربى التين في البراد لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا حفظت بطريقة صحيحة وفي عبوات معقمة.

طريقة عمل مربى التين

فوائد التين للصحة

والتين له قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله، ومن فوائد التين:-

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك، كما أنها تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويمكن أن يساعد تناول التين المجفف في تسهيل عملية الهضم وتحسين صحة القولون.

التين غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأحماض الدهنية الأوميجا 3، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتشير الدراسات إلى أن تناول التين قد يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، مما يحسن الصحة العامة للقلب.

التين يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

التين يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينولات التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تدهور الخلايا وظهور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، لذلك، تناول التين يمكن أن يساعد في الوقاية من هذه الأمراض ويحسن الصحة العامة.

التين يعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم والماغنيسيوم، وهما من المعادن الأساسية لصحة العظام، وتناول التين بانتظام يساعد في تعزيز كثافة العظام والوقاية من مشاكل مثل هشاشة العظام التي تؤثر على الكثير من الأشخاص مع تقدم العمر.

التين يحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو من يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يعمل التين على تحسين عملية امتصاص السكر وتوزيعه في الجسم بشكل أفضل.

التين يحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين E، اللذان يلعبان دور كبير في تحسين صحة البشرة، وهذه الفيتامينات تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.

التين يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، ويمكن أن يكون مفيد في علاج التهابات المفاصل وغيرها من الحالات الالتهابية.



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