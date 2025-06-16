لذيذة ومغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل مربى المشمش

طريقة عمل مربى المشمش، مربى المشمش من أنواع المربى الشهيرة واللذيذة التى لها شعبية كبيرة لنكهتها المميزة لذا لها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل مربى المشمش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفى موسم المشمش تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وتخزينها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل مربى المشمش.

مكونات عمل مربى المشمش:-

1 كيلوجرام مشمش ناضج ومغسول ومُنَزَع النوى

800 جرام سكر (يمكن تقليل الكمية حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

كوب ماء إذا كان المشمش يابس قليلا

طريقة عمل مربى المشمش:-

اغسلي المشمش جيدا.

انزعي النوى وقطعيه إلى قطع صغيرة أو أنصاف حسب الرغبة.

ضعي المشمش في وعاء عميق وأضيفي إليه السكر.

قلبي جيدا وغطي الوعاء.

اتركي الخليط لمدة 4 إلى 6 ساعات أو طوال الليل، حتى يخرج المشمش ماءه الطبيعي.

انقلي الخليط إلى قدر على نار متوسطة.

إذا لم يخرج المشمش كمية كافية من الماء، أضيفي كوب ماء.

عند الغليان، أزيلي الرغوة البيضاء التي تظهر على السطح باستخدام ملعقة.

بعد مرور حوالي 15-20 دقيقة من الغليان، أضيفي عصير الليمون.

يساعد الليمون في حفظ المربى ومنع تسكره (تبلر السكر).

استمري في التقليب حتى يصبح القوام كثيف نوعا ما.

اختبري القوام بوضع نقطة صغيرة من المربى على طبق بارد، إذا تجمدت قليلا بعد دقيقة ولم تنساب بسهولة، فإن المربى جاهزة.

أضيفي الفانيليا في آخر مرحلة لإضفاء نكهة مميزة.

اسكبي المربى وهي ساخنة في برطمانات زجاجية معقمة وجافة.

أغلقيها بإحكام واقلبيها لمدة 5 دقائق لقتل أي بكتيريا على الغطاء.

اتركيها تبرد ثم خزنيها في مكان بارد وجاف أو في الثلاجة.

استخدمي مشمش ناضج لكن غير مهروس.

احرصي على إزالة الرغوة باستمرار للحصول على مربى صافية.

لا تتركي المربى على النار أكثر من اللازم حتى لا يصبح لونها داكن جدا.

طريقة عمل مربى المشمش

فوائد المشمش

والمشمش له قيمة غذائية عالية من فوائد المشمش:-

يعتبر المشمش مصدر جيد لفيتامين A والبيتا كاروتين، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض مثل الضمور البقعي والعشى الليلي.

يحتوي المشمش على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات، وفيتامين C، وهذه المركبات تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

بفضل محتواه من فيتامين C وE، يساهم المشمش في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، ويعزز من نضارتها ومرونتها، كما يستخدم زيت المشمش في العديد من مستحضرات التجميل لترطيب البشرة.

المشمش غني بالألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تعمل على تحسين الهضم وتنظيم عملية الإخراج.

يحتوي المشمش على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن الألياف تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

بفضل غناه بفيتامين C، يعمل المشمش على تعزيز مناعة الجسم ومساعدته في مقاومة العدوى والالتهابات.

المشمش المجفف على وجه الخصوص يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، ما يجعله غذاء مثالي لمن يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

نسبة الماء العالية في المشمش الطازج تجعله وسيلة طبيعية جيدة لترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف.

المشمش المجفف هو شكل مركز من الفاكهة، ويحتفظ بمعظم فوائده، لكنه يحتوي على كمية أعلى من السكر والسعرات الحرارية، لذا يجب تناوله باعتدال.

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