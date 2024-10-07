طريقة عمل مربى التين،  للتوفير في الميزانية

طريقة عمل مربى التين، من الوصفات التي يمكنك إعدادها في البيت بكل سهولة، لأنها توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بشراء مربى التين جاهزة، إلى جانب أنها مضمونة، وخالية من أي مواد حافظة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى التين، في البيت زي الجاهزة، وبأقل التكاليف والنتيجة مبهرة.



طريقة عمل مربى التين خطوة بخطوة

مربى التين



أول خطوة لعمل مربى التين، أن تحاولي شراء التين في ناضجا بما فيه الكفاية، اشتري ما يحلو لكي من كميات.

والكمية التالية لعمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير عمل مربى التين‏

كيلو تين

نصف كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

طريقة‏ عمل مربى التين

اغسلي التين جيدا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتي يخرج التين كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتي يذوب السكر تماما‏.‏

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.

يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل التين المجفف

كذلك يمكنك عمل التين المجفف في البيت، بدلًا من شرائه بأسعار خيالية.





طريقة تجفيف التين في الشمس

وطريقة تجفيف التين في الشمس، تعتمد على غسل التين جيدا، وتجفيفه بوضعه في مصفاة، تحت أشعة الشمس.

وبعد أن يجف من الماء تماما نغلي كمية من الماء على النار، ونضع فيها التين، ثم ننتشله ونضعه في ماء بارد، ثم نجففه جيدا.

بعد ان نجفف التين من الماء، نقطعه نصفين، لكن دون أن نفصله عن بعضه، ثم نضعه في مصفاه، ونتركه في الشمس، لمدة تصل إلى 6 أيام، على أن يتم تغطيته ليلا، حتى لا يمتص رطوبة الجو ليلا، ثم نعرضه في اليوم التالي للشمس، وهكذا حتى يجف تماما.

كما يمكن ضمه في حبل كالعقد، وتركه في الشمس، مع تغطيته ليلا ايضا.



طريقة تجفيف التين في الفرن



التين المجفف

يمكنك تجفيف التين في الفرن، عن طريق غسل التين، ثم تقطيعه إلى نصفين، دون فصلهما.

يرص التين في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة، ونضعه في الفرن، على أقل درجة حرارة ممكنة، مع ترك باب الفرن مفتوحا قليلا، حتى تخرج الرطوبة، مع متابعته من وقت لآخر، حتى لا يحترق.

ستصل مدة تجفيفه إلى حوالي 3 ساعات.

طريقة عمل كمبوت التين في البيت

كمبوت التين





طريقة عمل الكمبوت من المحليات اللذيذة، والتي يفضلها الكثيرون، ولكن أسعار الكمبوت أصبحت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ولذلك بدأت الكثير من ستات البيوت، البحث عن طريقة عمل الكمبوت في البيت

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كمبوت التين المجفف في البيت.

المكونات:

كيلو تين مجفف، ٤ كوب سكر،٢ كوب ماء، قشرة ماندارين( يوسفى)، مقطعة إلى شرائح، ٣/٤ كوب لوز مقشر، عصير ليمونة حامضة واحدة.

طريقة التحضير:

- في وعاء على النار، يخلط السكر مع الماء.

- يحرك المزيج حتى يتماسك، ثم يضاف التين ويترك على نار خفيفة لمدة ٢٠ دقيقة.

- يرفع التين من القطر، ويوضع في مصفاة.

- تحشى حبات التين باللوز وقشر الماندارين، ويوضع في القطر.

- يترك التين طوال الليل.

- في اليوم التالي، يرفع التين من القطر، ويوضع القطر على النار.

- يترك حتى الغليان وحتى يصبح متماسكًا.

- يضاف التين وترك حتى الغليان لمدة ٢٠ دقيقة.

- أخيرًا، يضاف عصير الليمون الحامض.