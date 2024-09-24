طريقة عمل مربى التين، بمكونات آمنة واقتصادية

طريقة عمل مربى التين، مربى التين من أنواع المربى الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ولها قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل مربى التين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وفى موسم التين، تحرص ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل وتخزينها بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل مربى التين.

مكونات عمل مربى التين:

كيلو جرام من التين الطازج

800 جرام من السكر

عصير ليمونة واحدة

كوب ماء (اختياري)

طريقة عمل مربى التين:

اغسلي التين جيدًا وقومي بإزالة الأعناق.

يمكنك تقطيع التين إلى أنصاف أو أرباع حسب الحجم الذي تفضله.

في وعاء كبير، ضعى التين المقطع وأضيفي السكر.

اتركى الخليط لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يبدأ التين في إفراز السوائل ويمتزج مع السكر.

ضعى الوعاء على نار متوسطة، إذا كنت تفضلين أن تكون المربى أقل كثافة، يمكنك إضافة كوب ماء.

دعى الخليط يغلي مع التحريك المستمر لمنع الالتصاق.

بعد أن يبدأ الخليط في الغليان، اضيفي عصير الليمون.

يساعد الليمون في تحسين نكهة المربى ويساهم في الحفاظ عليها لفترة أطول.

استمري في الطهي لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة أو حتى تحصلي على القوام المطلوب.

للتحقق من التماسك، يمكنك وضع ملعقة صغيرة من المربى على طبق بارد ووضعه في الثلاجة لبضع دقائق.

إذا تشكل طبقة ثابتة على السطح، تكون المربى جاهزة.

اتركي المربى تبرد قليلًا، ثم ضعيها في برطمانات زجاجية معقمة.

اغلقي البرطمانات بإحكام واحفظيها في مكان بارد ومظلم.

يمكنك إضافة بعض النكهات مثل الفانيليا أو القرفة لتعزيز الطعم.

من الأفضل استخدام تين طازج وناضج للحصول على أفضل النتائج.

مربى التين

فوائد التين للصحة

والتين من فاكهة الصيف الشهيرة والمميزة التى لها عشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية، ومن فوائد التين:-

التين البرشومى يقوى عظام وأسنان الطفل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

التين البرشومى يحمى الأطفال من أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبالتالى يساعد فى منع تكون الخلايا السرطانية بالجسم.

يقوى مناعة الطفل ويساعده فى مقاومة جميع الأمراض خاصة الفيروسية.

يحمى من التقوس والكساح وهى اشهر الإصابات التى تنتشر بين الصغار.

يرطب الجسم لاحتوائه على العناصر المهمة ونسبة عالية من المياه.

يحسن عملية الهضم ويمنع الإمساك ويطرد السموم من الجسم.

يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.