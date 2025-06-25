محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الروضة الشريفة (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمسجد الروضة الشريفة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ.

أبرز الحضور خلال الاحتفال

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة الإسماعيلية، وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بالإسماعيلية، وعددًا من أئمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

بدء مراسم الاحتفال

قد بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عيسى رمضان، إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق بحي الإفرنج بالإسماعيلية.

كلمة وكيل وزارة الأوقاف

ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

والتي أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة، وأهمها الاقتداء برسول الله في حب الوطن وبناء الأوطان، والعمل ابتغاء وجه الله تعالى، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دين الله.

وأن الإسلام دين يدعو إلى العلم والأخذ بالأسباب، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال إعداد رسول الله للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

ثم اُختتمت الاحتفالية التي قدمها الإعلامي حسن الشاذلي، بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ بلال مختار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

تكريم عدد من العاملين بالأوقاف

ثم قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بتكريم ٥ من العاملين بمديرية أوقاف الإسماعيلية "الموظف المثالي"، وهم:

الإمام المثالي حازم يوسف أبوضيف عبد العال، مقيم الشعائر المثالي عدوي بخاطره محمد، المؤذن المثالي حسام عبد الرحمن محمد، والإداري المثالي محمود محمد عرفات يوسف، والعامل المثالي علي السيد علي الغباغي.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

كما اهدي الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، درعا تذكاريا للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لمجهوداته ودعم مديرية أوقاف الإسماعيلية بشكل دائم.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيًا المَولى عز وجلَّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.



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