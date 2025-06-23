محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة بنسبة نجاح 85,1 %.

وكان نحو 31 ألف طالب وطالبة قد أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك داخل 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية في المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط.







نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة.











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