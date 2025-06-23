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الزراعة والطب البيطري يواصلان دعم المشروعات الإنتاجية بالإسماعيلية (صور)

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية والداجنة، فيتو

أجرت مديرية الزراعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية، معاينة ميدانية لاستخراج ترخيص تشغيل مزرعة أمهات تسمين مكونة من ١٠ عنابر مخصصة لإنتاج بيض التفريخ، وذلك في نطاق جمعية العاشر من رمضان التابعة لإدارة الإنتاج الحيواني.  

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تنفيذ توجيهات القيادة السياسية 

وأوضح الدكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية أنه يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لدعم وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني، من خلال الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الفنية والضوابط الصحية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة وسلامة المنتجات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والبيطري.  

جانب من المشروع،فيتو
جانب من المشروع،فيتو

التنسيق المستمر مع كافة الجهات 

ومن جانبه قال محمد شطا، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن المديرية تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للمزارعين والمستثمرين في مجال الإنتاج الحيواني.  

جانب من المشروع،فيتو
جانب من المشروع،فيتو

مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية. 

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بتنمية الثروة الحيوانية والاستثمار فيها، وضمن بروتوكول التعاون القائم بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة.

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