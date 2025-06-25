الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

سقوط 4 شهداء بينهم طفل في غارة إسرائيلية على منزل بـ غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء، عن سقوط  4 شهداء بينهم طفل في غارة إسرائيلية على منزل بتل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن إصابة 8 أشخاص بالاختناق بعد إحراق مستوطنين منزلا في مدينة أريحا.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: إن تدمير المنشآت النووية الإيرانية يساهم في الإفراج عن الرهائن في غزة.

 الوضع في قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي: إن هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ويتكوف أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًّا.

وفي سياق آخر، هاجم ترامب بعض الشبكات الإعلامية الكبرى، وعلى رأسها "سي إن إن"، بسبب تشكيكها في الروايات المتعلقة بتدمير المنشآت النووية الإيرانية، واصفًا هذه التقارير بأنها "كاذبة" وقال: "هذا عار عليهم".

 الحرب بين إيران وإسرائيل

وأكد ترامب فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع الناتو فى لاهاي، أن الضربة العسكرية الأمريكية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل، معتبرًا أنها كانت "حاسمة ومشابهة لما فعلته الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية عندما قصفت هيروشيما وناجازاكي".

وأضاف أن هذا التحرك العسكري كان ضروريًّا "لفرض الاستقرار وإجبار طهران على العودة إلى الطاولة"، مشددًا على أن "أي اتفاق في المنطقة لن يكون ممكنًا دون تحرك حاسم يعيد رسم التوازن".

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الهلال الاحمر الفلسطيني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنشآت النووية الإيرانية الولايات المتحدة

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