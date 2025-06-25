متحدثة البيت الأبيض: إيران كانت على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي وترامب منعها

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال تصريحات صحفية بأن هناك جهات معادية في مجتمع الاستخبارات تروج لرواية إخبارية كاذبة.

وبحسب فوكس نيوز قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب منع تماما إنتاج السلاح النووي في إيران والعالم اليوم أكثر أمانا بفضله.

وأضافت أن إيران كانت على بعد أسابيع فقط من القدرة على إنتاج سلاح نووي قبل تدخل الرئيس ترامب، الآن إيران عاجزة الآن عن إنتاج سلاح نووي والرئيس ترامب توسط في وقف إطلاق نار تاريخي.

واختتمت العالم أصبح أكثر أمنا بوجود الرئيس ترامب قائدا أعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

وفي سياق آخر، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جانبًا من إنجازاته الخارجية، متحدثًا عن زياراته لدول الخليج “قطر والإمارات والسعودية”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة استعادت عظمتها في عهده بعد ما وصفه بـ"سنوات الموت".

استثمارات الولايات المتحدة من دول الخليج

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بالعاصمة الهولندية: "حين زرت الشرق الأوسط، زرت قطر والإمارات والسعودية، عدنا باستثمارات تبلغ قيمتها 5.1 تريليون دولار".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن قادة الدول الثلاث في قطر والسعودية والإمارات قالوا له خلال الزيارة: "أنت رئيس أروع دولة في العالم".

ترامب: أمريكا كانت ميتة في عهد بايدن وأعدتها للحياة



وقال ترامب إن الولايات المتحدة كانت تمر بمرحلة انهيار قبل توليه الحكم: "كانت بلادنا ميتة، وكان لدينا شخص ميت يديرها.. التضخم كان مرتفعًا، والحدود مفتوحة وفي غضون أشهر، جعلنا أميركا الدولة الأروع في العالم".

ترامب: بلادنا أكثر دولة كول في العالم

وكرر ترامب عبارته اللافتة قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي أكثر دولة كول (cool) في العالم، وهذا بفضل ما قمنا به من تغيير حقيقي في الداخل والخارج.

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