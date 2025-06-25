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انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار انقلاب سيارة محملة ببيض

إزالة آثار انقلاب
إزالة آثار انقلاب سيارة محملة ببيض، فيتو

انقلبت سيارة نقل محملة بالبيض، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربى، بعد الطريق الإقليمي باتجاه أسيوط، وتمكنت إدارة مرور الفيوم، من إزالة آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

انقلاب سيارة بيض على الطريق الغربي

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد  بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالبيض، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من الطريق الاقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة في نهر الطريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة العامة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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