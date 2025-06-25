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جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية بقرية إبجيح

قافلة بيطرية، فيتو
قافلة بيطرية، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم،إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قافلة بيطرية بقرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم ونقابة الأطباء البيطريين، وإدارة التفتيش والرقابة على الأغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة.

دور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي

 وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف على 945 حالة من الماشية، وقدمت المربين العلاج مجانا، ضمن سلسلة القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة في عدد من قرى المحافظة، انطلاقًا من حرص جامعة الفيوم ودور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بها على تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع المحلي، الذي  يشمل تنظيم قوافل علاجية بيطرية مجانية لمراكز وقرى الفيوم، بهدف تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرعاية الصحية البيطرية.

تفاصيل الخدمات المقدمة من القافلة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم ، أن القافلة البيطرية وقعت الكشف علي  945حالة من الماشية بالمجان، بهدف الحفاظ على صحة الحيوان وتحسين الإنتاج الحيواني في المنطقة؛ فقد تم رش 225 حالة وعلاج طفيليات داخلية وخارجية لـ 270 حالة وأيضا 185 حالة مرضية باطنية تتضمن أمراضًا مثل التسمم، وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، والتعامل مع 190 حالة متعلقة بالأمراض التناسلية التي تؤثر على الإنتاج الحيواني، كما تم استخدام جهاز السونار لفحص 75 حالة لتشخيص أمراض العقم في الأبقار والجاموس.

دعم المربين وتخفيف العبء عنهم

وأكد الدكتور  وجدي مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن القوافل البيطرية التي تنظمها جامعة الفيوم تسهم بشكل كبير في دعم المربين وتخفيف العبء عنهم، وتمثل لأمراض الطفيلية والتناسلية  أبرز التحديات التي تواجههم، وتقديم الرعاية البيطرية المستدامة لهذه الحيوانات يساعد في تحسين إنتاجيتها وضمان صحتها العامة.

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وقال الدكتور علي سعد، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، إن القوافل البيطرية تأتي أهميتها في ظل ما يعانيه قطاع الثروة الحيوانية في المحافظة من العديد من التحديات، أبرزها نقص الوعي الصحي بين المربيين، ما يعرض الثروة الحيوانية لمخاطر صحية تؤثر في النهاية على الاقتصاد المحلي.

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