إزالة 30 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إبشواي بالفيوم

قادت الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 30 حالة إزالة فورية لتعديات بناء في المهد وفصل تيار كهربائي لمتغيرات غير قانونية على مساحة 4600 متر.

تفاصيل الإزالة بالوحدات المحلية

وقالت رئيس مركز ومدينة إبشواي، إن الحالات عبارة عن إزالة فورية في المهد 19 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بقرية أبوكساه، بمنطقة السبع على مساحة 3250 مترا، وفصل تيار كهربائي عن 3 حالات أملاك دولة إصلاح زراعي، تباطؤ في السداد بالوحدة المحلية بشكشوك على مساحة 657 مترا وعلى الفور توجه أصحاب الحالات لسداد المستحقات، ومراجعة 7 حالات مخالفة متغيرات غير قانونية بقرية ابوكساه على مساحة 725 مترا، وفصل التيار الكهربائي عن 4 حالات منها والتأكد من وجود ملف تصالح للحالات الثلاث الأخرى، إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بطريق ابشواي ابوكساه الزراعي على مساحة 20 مترا.

وأكدت رئيس مجلس مدينة ومركز ابشواي، أنه بعد أن تم تنفيذ الإزالة، جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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