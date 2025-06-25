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مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين، إلى مستشفى أكتوبر المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة  - أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط ووجود متوفين ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة في نهر الشارع وتسبب في مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

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وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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