فتح باب القبول الالكتروني بالمدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة للعام الدراسي 2025 / 2026 م.

ويفتح باب القبول بمدرسة مياه أسيوط ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 25 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2024م على الموقع الإلكتروني للشركة من _خــلال الرابط

وقال المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط أنه تم تحديد مجموع 260 درجة للشهادة الإعدادية و455 درجة للشهادة الإعدادية الأزهرية (يتم قبول 5% فقط من إجمالي عدد الطلاب المقبولين من خريجي العام " 2024: 2025 " كحد أدنى للتقدم بطلب التحاق للمدرسة للعام الدراسي المقبل 2025: 2026 م، على أن يكون القبول بالمدرسة طبقاُ لأعلى المجاميع ومن خلال اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة، على أن يتم قبول الطلاب من محافظات (أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) ويكون التقديم عبر الرابط الإلكتروني المعلن.

رابط التقديم " إلكترونيًا " لمدرسة مياه أسيوط

وأضاف رئيس مياه أسيوط أن التقديم سوف يكون " إلكترونيًا " على الرابط الذي تخصصه شركة المياه بداية من يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2025م وحتي الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025م موضحا ً أنه على الطالب الدخول على الرابط وتنزيل " استمارة التقديم " وملئها واحضارها في موعد تقديم الاختبارات، على أن تكون الأوراق المرفوعة على الموقع للتقديم (صورة استمارة النجاح مختومة، بيان نجاح الصف الاول والثاني الاعدادي مختوم من نفس المحافظه صورة شخصية للطالب، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي لولى أمر الطالب، وإرفاقها على الرابط في ملف واحد بصيغــة "PDF" ولن يتم قبول الأوراق التى بها أخطاء أو غير مكتملة، على أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي.

وتوصي شركة مياه أسيوط بضرورة أن يكون اسم الملف المرفق بنفس اسم الطالب، مع مراعاة ضرورة طباعة رسالة تسجيل بنجاح وارفاقها مع الأوراق المطلوبة يوم المقابلة الشخصية آملين التوفيق للجميع.

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