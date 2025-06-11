نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط، بدء أعمال تقدير درجات الطلاب داخل 6 مقرات

نتيجة الشهادة الإعدادية، أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انطلاق أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة أكثر من 2000 معلم من مختلف التخصصات.

تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية داخل 6 مقرات

وقال محافظ أسيوط، إنه تلقى تقريرًا، من مديرية التربية والتعليم، بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بدأت داخل ستة مقرات رئيسية للتقدير، وهي مدارس (اللواء نبيل العزبي الابتدائية، وسميح السعيد الرياضية، والإسلامية الإعدادية بنين، والإسلامية الإعدادية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية")، وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية التصحيح وتدقيق الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال التقدير، لضمان تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب، كما تم التأكيد على سرية البيانات من خلال تخصيص غرف مغلقة لحفظ أوراق الإجابة، وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التصحيح تخضع لإشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا متخصصة لكل مادة دراسية داخل اللجان، وأنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة ومهيأة للمصححين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مصلحة الطالب تأتي دائمًا في المقام الأول، ولن يسمح بأي تجاوز قد يخل بسير العمل أو يؤثر على دقة النتائج، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي، واعتمادها رسميًا.

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