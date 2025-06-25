ظهور نتائج عدد من كليات جامعة أسيوط الأهلية

بدأت كليات جامعة أسيوط في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل الكنترولات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بشأن سرعة الإنجاز والدقة في تقييم أداء الطلاب.

وكان رئيس جامعة أسيوط وجه، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الكنترولات، والإسراع في إنهاء أعمال التصحيح والرصد بالتوازي مع سير الامتحانات، حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والانضباط الأكاديمي.

الكليات التي أعلنت نتائجها بجامعة أسيوط

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تشمل كليات: العلوم، الهندسة، التجارة، التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، علوم الرياضة، الزراعة، الطب البيطري، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والتمريض، مشيرًا إلى أن نتائج باقي الكليات والفرق الدراسية سيتم إعلانها تباعًا خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نهاية العام بلغ نحو 82 ألف طالب وطالبة بكافة كليات ومعاهد الجامعة، مؤكدًا أن الامتحانات جرت في أجواء منضبطة ومنظمة، دون تسجيل أية معوقات تُذكر، بفضل الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وأضاف الدكتور عبدالمولى أن الجامعة تواصل حاليًا أعمال الكنترولات بباقي كليات جامعة أسيوط، مؤكدًا أن إعلان نتائج قد بدأ بالفعل، على أن تُعلن باقي النتائج تباعًا خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أن أسئلة الامتحانات جاءت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وتنوعت بين الأسئلة الموضوعية، والأسئلة المقالية، بهدف قياس قدرات الطلاب المختلفة، وتحقيق العدالة في التقييم.

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