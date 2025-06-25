الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ظهور نتائج عدد من كليات جامعة أسيوط الأهلية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط وعمداء الكليات، فيتو

بدأت كليات جامعة أسيوط في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل الكنترولات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بشأن سرعة الإنجاز والدقة في تقييم أداء الطلاب.

وكان رئيس جامعة أسيوط وجه، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الكنترولات، والإسراع في إنهاء أعمال التصحيح والرصد بالتوازي مع سير الامتحانات، حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والانضباط الأكاديمي.

 

الكليات التي أعلنت نتائجها بجامعة أسيوط 

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تشمل كليات: العلوم، الهندسة، التجارة، التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، علوم الرياضة، الزراعة، الطب البيطري، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والتمريض، مشيرًا إلى أن نتائج باقي الكليات والفرق الدراسية سيتم إعلانها تباعًا خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نهاية العام بلغ نحو 82 ألف طالب وطالبة بكافة كليات ومعاهد الجامعة، مؤكدًا أن الامتحانات جرت في أجواء منضبطة ومنظمة، دون تسجيل أية معوقات تُذكر، بفضل الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

جامعة أسيوط تحتل المرتبة الثانية محليًا و301 عالميًا في تصنيف التايمز

جامعة أسيوط تحصد المركز 75 عالميًّا في علوم البوليمرات وتتقدم في 16 تخصصا علميا

 

وأضاف الدكتور عبدالمولى أن الجامعة تواصل حاليًا أعمال الكنترولات بباقي كليات جامعة أسيوط، مؤكدًا أن إعلان نتائج قد بدأ بالفعل، على أن تُعلن باقي النتائج تباعًا خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أن أسئلة الامتحانات جاءت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وتنوعت بين الأسئلة الموضوعية، والأسئلة المقالية، بهدف قياس قدرات الطلاب المختلفة، وتحقيق العدالة في التقييم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الكنترولات أعمال التصحيح التربية النوعية التمريض الطب البيطري تكنولوجيا صناعة السكر جامعة أسيوط كليات جامعة اسيوط محافظة اسيوط نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب مدينة ناصر الجديدة (صور)

زراعة أسيوط تفحص المحاصيل للاطمئنان على حالتها وخلوها من الإصابات

محافظ أسيوط يسلم ماكينات خياطة وتطريز لشباب وفتيات من الصم وضعاف السمع (فيديو)

المنيا تسلم محافظ أسيوط درع التقدير لدعمه الفني واللوجستي لقطاع الطرق

محافظ أسيوط يتفقد تطوير طريق "نجع سبع – منقباد" ويناقش إنشاء كوبري بديل (صور)

محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية (صور)

سيارات الشرطة تجوب الشوارع لتأمين لجان الثانوية العامة بأسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة تأهيل 130 منزلا بمنطقة المصلة (صور)

الأكثر قراءة

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

تقرير استخباراتي يكشف مفاجأة صادمة لـ ترامب بشأن الضربة الأمريكية لإيران

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى العَلَق ولماذا سمي بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية