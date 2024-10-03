الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كب كيك الريد فيلفت، بمكونات بسيطة

الكب كيك
الكب كيك

طريقة عمل الكب كيك، الكب كيك من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وعشاق كثيرون، ويقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل الكب كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل الكب كيك الريد فليفت.

مكونات عمل الكب كيك:-

¾ كوب سكر

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب حليب رائب

3 بياض البيض

1 ¼ كوب دقيق عادي

1 ملعقة صغيرة خل

9 قطرات تلوين الطعام الطبيعي

1 ¼ ملعقة صغيرة صودا الخبز

6 ملعقة طعام القشطة

2 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

6 ملعقة طعام زبدة

لكريمة الجبنة

¼ كوب زبدة

(225ج) جبنة كريم

4 ¼ كوب سكر بودرة

2 ملعقة صغيرة ماء أو الحليب

 ملعقة صغيرة فانيليا

الكب كيك 

طريقة عمل كب كيك الريد فليفت:-

  • في وعاء كبير اجمعي الزبدة والسكر باستخدام خلاط اليد الكهربائي 3-4 دقائق، حتى تصبح خفيفة وناعمة.
  • أضيفي الكريمة الحامضة والفانيليا، ثم أضيفي 1 بياض البيض، وحركي جيدًا وعندما تمتزج أضيفي بياض البيض المتبقي.
  • في وعاء منفصل اخفقي الدقيق وصودا الخبز والملح، وفي كوب صغير اجمعي الحليب الرائب والخل.
  • أضيفي نصف خليط الدقيق إلى خليط بياض البيض واخفقي حتى تندمج.
  • ثم أضيفي خليط الخل وحركي جيدًا وقد يبدو المزيج في هذه المرحة لزجًا، وعندئذ أضيفي خليط الدقيق الباقي وحركي حتى تصبح ناعمة
  • أضيفي تلوين الطعام وحركي قليلًا
    ضعي الخليط في قوالب الكب كيك المجهزة بورق إعداد الكب كيك، وانقليها لتخبز بالفرن على 350 حوالي 15-17 دقيقة.
  • أزيلي القالب من الفرن واتركي الكاب كيك يبرد بالقالب مدة 2-3 دقائق، ثم أخرجيها لتبرد تمامًا.
  • ولعمل كريمة الجبنة، في وعاء كبير اجمعي الجبنة والزبدة والسكر باستخدام خلاط اليد الكهربائي.
  • ثم أضيفي 2 ⅛ كوب سكر حتى تصبح سلسة، ثم أضيفي الفانيليا والماء أو (الحليب) مع كمية السكر المتبقية، وتخلط حتى تصبح ناعمة.
  • ضعي الكريمة على سطح الكب كيك عندما يبرد، ويمكنك الآن تزييننها وتقديمها حسب الرغبة.
  • هذه الكيك يعشقها الصغار كثيرا وهى مناسبة للانش بوكس، كحلوى منزلية صغيرة لها مذاق لا يقاوم.
txt

اصنعيه لأطفالك بأقل التكاليف، طريقة عمل الكب كيك

txt

طريقة عمل كب كيك حادق، مناسب للانش بوكس وصحي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الكب كيك طريقة عمل الكب كيك مكونات عمل الكب كيك طريقة عمل الكب كيك الريد فليفت الكيك الشيف عظيمة حمدى

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل البان كيك، زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل كيك قشطوطة الكراميل بالحليب

طريقة عمل مولتن كيك، احترافي لإسعاد أسرتك

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين

تعيين وزير المالية السابق في منصب كبير بصندوق النقد، ومعيط يكشف التفاصيل

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

شاركت في يونيو 67 وأكتوبر 73.. الفرقة 36 الإسرائيلية المنضمة إلى الهجوم البرى على لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية