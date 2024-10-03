طريقة عمل كب كيك الريد فيلفت، بمكونات بسيطة
طريقة عمل الكب كيك، الكب كيك من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وعشاق كثيرون، ويقدم بحشوات مختلفة.
وطريقة عمل الكب كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل الكب كيك الريد فليفت.
مكونات عمل الكب كيك:-
¾ كوب سكر
¼ ملعقة صغيرة ملح
½ كوب حليب رائب
3 بياض البيض
1 ¼ كوب دقيق عادي
1 ملعقة صغيرة خل
9 قطرات تلوين الطعام الطبيعي
1 ¼ ملعقة صغيرة صودا الخبز
6 ملعقة طعام القشطة
2 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا
6 ملعقة طعام زبدة
لكريمة الجبنة
¼ كوب زبدة
(225ج) جبنة كريم
4 ¼ كوب سكر بودرة
2 ملعقة صغيرة ماء أو الحليب
ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة عمل كب كيك الريد فليفت:-
- في وعاء كبير اجمعي الزبدة والسكر باستخدام خلاط اليد الكهربائي 3-4 دقائق، حتى تصبح خفيفة وناعمة.
- أضيفي الكريمة الحامضة والفانيليا، ثم أضيفي 1 بياض البيض، وحركي جيدًا وعندما تمتزج أضيفي بياض البيض المتبقي.
- في وعاء منفصل اخفقي الدقيق وصودا الخبز والملح، وفي كوب صغير اجمعي الحليب الرائب والخل.
- أضيفي نصف خليط الدقيق إلى خليط بياض البيض واخفقي حتى تندمج.
- ثم أضيفي خليط الخل وحركي جيدًا وقد يبدو المزيج في هذه المرحة لزجًا، وعندئذ أضيفي خليط الدقيق الباقي وحركي حتى تصبح ناعمة
- أضيفي تلوين الطعام وحركي قليلًا
ضعي الخليط في قوالب الكب كيك المجهزة بورق إعداد الكب كيك، وانقليها لتخبز بالفرن على 350 حوالي 15-17 دقيقة.
- أزيلي القالب من الفرن واتركي الكاب كيك يبرد بالقالب مدة 2-3 دقائق، ثم أخرجيها لتبرد تمامًا.
- ولعمل كريمة الجبنة، في وعاء كبير اجمعي الجبنة والزبدة والسكر باستخدام خلاط اليد الكهربائي.
- ثم أضيفي 2 ⅛ كوب سكر حتى تصبح سلسة، ثم أضيفي الفانيليا والماء أو (الحليب) مع كمية السكر المتبقية، وتخلط حتى تصبح ناعمة.
- ضعي الكريمة على سطح الكب كيك عندما يبرد، ويمكنك الآن تزييننها وتقديمها حسب الرغبة.
- هذه الكيك يعشقها الصغار كثيرا وهى مناسبة للانش بوكس، كحلوى منزلية صغيرة لها مذاق لا يقاوم.
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