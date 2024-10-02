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اصنعيه لأطفالك بأقل التكاليف، طريقة عمل الكب كيك

كب كيك، فيتو
كب كيك، فيتو

طريقة عمل الكب كيك، من المعجنات الغربية سهلة التحضير، ولذلك تحاول الكثير من الأمهات، أن تتعلم طريقة عمل الكب كيك في البيت، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار جميع الحلويات والمعجنات بشكل عام، ولذلك أصبح تعلم طريقة عمل مختلف الحلويات وصنعها في البيت هو البديل.

الكب كيك، فيتو



طريقة عمل الكب كيك الاحترافي في البيت

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي طريقة عمل الكب كيك بطعم الريد فيلفت الشهير.

 

مقادير عمل الكب كيك:

خليط الكيك:

3 أكواب دقيق ، 3 ملاعق كبيرة باودر كاكاو سادة ، رشة صغيرة ملح، كوب زبدة لينة، 2 1/2 كوب سكر ناعم الحبيبات، 6 حبات كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، كوب كريمة حامضة، 2 زجاجة لون طعام أحمر، ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، ملعقة كبيرة خل. 

 

صلصة السكر:

2 كوب سكر ناعم بودرة، 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 2-3 ملعقة كبيرة حليب أو كريمة سائلة.

كب كيك، فيتو

طريقة التحضير:

1. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

2. بطني أكواب كيك صغيرة الحجم (ميني كب كيك) بأكواب كيك ورقية.

3. خليط الكيك: على قطعة من ورق الزبدة أو في طبق عميق انخلي الدقيق، بودرة الكاكاو والملح.

4. في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر. ثبتي المضرب الشبكي. شغلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق.

5. أضيفي بيضة وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي تمامًا. أضيفي بقية البيض بالتدريج مع الخفق بعد كل بيضة إلى أن تختفي. أضيفي الفانيليا.

6. أضيفي خليط الدقيق والكاكاو. أضيفي الكريمة الحامضة ولون الطعام. شغلي الخلاط على سرعة بطيئة إلى أن يختفي الدقيق. في طبق صغير ضعي بيكربونات الصودا والخل وأضيفي مباشرة على خليط الكيك. شغلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقة.

7. في كيس للتزيين ضعي نصف كمية خليط الكيك. باستعمال المقص قصي جزء صغير من طرف الكيس. وزعي خليط الكيك في الأكواب لتملئي ثلثيها. أكملي توزيع بقية خليط الكيك في الأكواب.

8. ضعي القوالب في الفرن لمدة ١٠ إلى ١٢ دقيقة. اختبري نضج الكيك بعود خشبي صغير. يجب أن يخرج العود نظيفا بعد غرزه في وسط الكيك كدليل على نضج الكيك.

9. أخرجي القوالب من الفرن. ضعي القوالب على شبك معدني إلى أن يبرد الكيك تمامًا.

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