طريقة عمل الكب كيك في البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل الكب كيك، من أصناف الكيك الغربية سهلة التحضير، والتي يعشقها الأطفال الصغار، ولذلك تحاول الكثير من الأمهات، أن تتعلم طريقة عمل الكب كيك في البيت.

ومع الارتفاع الشديد في أسعار جميع الحلويات والمعجنات بشكل عام، اصبح تعلم طريقة عمل مختلف الحلويات وصنعها في البيت هو البديل.



طريقة عمل الكب كيك الاحترافي في البيت



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي طريقة عمل الكب كيك بطعم الريد فيلفت الشهير.



مقادير عمل الكب كيك:

خليط الكيك:

3 أكواب دقيق ، 3 ملاعق كبيرة باودر كاكاو سادة ، رشة صغيرة ملح، كوب زبدة لينة، 2 1/2 كوب سكر ناعم الحبيبات، 6 حبات كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، كوب كريمة حامضة، 2 زجاجة لون طعام أحمر، ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، ملعقة كبيرة خل.

صلصة السكر:

2 كوب سكر ناعم بودرة، 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 2-3 ملعقة كبيرة حليب أو كريمة سائلة.

طريقة عمل كب كيك

طريقة التحضير:

1. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

2. بطني أكواب كيك صغيرة الحجم (ميني كب كيك) بأكواب كيك ورقية.

3. خليط الكيك: على قطعة من ورق الزبدة أو في طبق عميق انخلي الدقيق، بودرة الكاكاو والملح.

4. في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر. ثبتي المضرب الشبكي. شغلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق.

5. أضيفي بيضة وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي تمامًا. أضيفي بقية البيض بالتدريج مع الخفق بعد كل بيضة إلى أن تختفي. أضيفي الفانيليا.

6. أضيفي خليط الدقيق والكاكاو. أضيفي الكريمة الحامضة ولون الطعام. شغلي الخلاط على سرعة بطيئة إلى أن يختفي الدقيق. في طبق صغير ضعي بيكربونات الصودا والخل وأضيفي مباشرة على خليط الكيك. شغلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقة.

7. في كيس للتزيين ضعي نصف كمية خليط الكيك. باستعمال المقص قصي جزء صغير من طرف الكيس. وزعي خليط الكيك في الأكواب لتملئي ثلثيها. أكملي توزيع بقية خليط الكيك في الأكواب.

8. ضعي القوالب في الفرن لمدة ١٠ إلى ١٢ دقيقة. اختبري نضج الكيك بعود خشبي صغير. يجب أن يخرج العود نظيفا بعد غرزه في وسط الكيك كدليل على نضج الكيك.

9. أخرجي القوالب من الفرن. ضعي القوالب على شبك معدني إلى أن يبرد الكيك تمامًا.

طريقة عمل المولتن كيك، لعشاق الشوكولاتة

طريقة مولتن كيك

طريقة عمل المولتن كيك، من طرق الكيك التي يفضلها عشاق الشوكولاتة، واصبحوا يبحثون عن طريقة عمله في البيت؛ لأن أسعاره في المحلات أصبحت لا تناسب ميزانية الكثيرين، لذلك بدأت الكثير من ستات البيوت تحاول إجادة طريقة عمل المولتن كيك بنفسها.



والمولتن كيك؛ هي حلوى فرنسية تتكون من كعكة الشوكولاتة مع وجود الشوكولاتة السائلة بداخلها، ويُعرف أيضًا باسم كعكة اللافا بالشوكولاتة، أو كعكة اللافا، ويطلق عليها اسم من اسماء البركان؛ لأن فكرتها في العمل والتقديم، تقوم على نفس فكرة وشكل البركان، وانصهاره، واندلاع الحمم منه.



وقد تظن بعض الأمهات وستات البيوت، أن طريقة عمل المولتن كيك صعبة، لأنه عبارة عن قالب كيك متماسك من الخارج، وبمجرد قطعه، تنسال منه الشوكولاتة، مثل اللافا التي تنسال من البركان، في حين أن طريقة عمل المولتن كيك بسيطة وسهلة.



طريقة عمل المولتن كيك

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المولتن كيك، كأشهر المحلات، وبطريقة بسيطة ومضمونة.

مقادير عمل المولتن كيك

بيضتين

كوب سكر ناعم

4 ملاعق كاكاو بودرة

كوب زيت

كوب حليب

كوب دقيق

ملعقة طعام بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

طريقة عمل المولتن كيك

لإعداد الكيكة يجب أن تكون جميع المقادير بحرارة الغرفة.

ويجب إشعال الفرن مسبقا على درجه هادئة بدرجه حوالي: 180 -360

أولا نخفق بيضتين بحرارة الغرفة مع كوب سكر ناعم

نخفقهما حتى يتغير لون البيض ويذوب السكر.

نضيف للخليط 4 ملاعق كاكاو بودرة.

نخفقهما معا حتى يمتزج جيدا.

نضيف لهما كوب من الزيت وكوب من الحليب.

نضيف السوائل إلى الخليط أثناء الخلط بالتدريج حتى يمتزج تماما.

نضع كوب من الدقيق وملعقة طعام من البيكنج بودرة ونصف ملعقة صغيره بيكنج صودا.

نخلط الدقيق مع البيكنج والصودا.

نضيف لهما مزيج الشوكولاته، ونخفقهما يدويا معا.

نرش القالب بالزيت والدقيق.

نتركها بالفرن حوالي من 40 -45 دقيقة.

وبعد خروجها تترك لتبرد.

وتقدم مع صوص الشيكولاتة والآيس كريم



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