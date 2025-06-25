آمال سعيد رمضان الخامسة على القليوبية: أحلم أن أكون طبيبة

حققت الطالبة آمال سعيد رمضان شديد، بمدرسة طنط الجزيرة الإعدادية بنات، إنجازًا مميزًا في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بحصولها على المركز الأول على مستوى المدرسة، والثاني على إدارة طوخ التعليمية، والخامس مكرر على مستوى محافظة القليوبية، لتؤكد تفوقها أن الإصرار والطموح طريق النجاح.

الأولى على الإدارة والخامسة مكرر على القليوبية: "أحلم بأن أكون طبيبة"

وأعربت الطالبة المتفوقة بالاعدادية القليوبية عن سعادتها الكبيرة بهذه النتيجة، مؤكدة أن ما حققته هو خطوة أولى في طريق تحقيق حلمها الكبير، حيث قالت: "أطمح في الالتحاق بشعبة علمي علوم في المرحلة الثانوية، وصولًا إلى كلية الطب البشري بإذن الله، وسأواصل العمل والاجتهاد لأصل إلى هدفي".

وأشادت آمال بالدور الكبير الذي قدمته إدارة مدرستها لدعم الطالبات، مشيرة إلى أن مدير المدرسة كان يلقي كلمة تحفيزية يومية خلال طابور الصباح، مما ساهم في رفع الروح المعنوية وتحفيز الطالبات على الاجتهاد والمثابرة.

وأضافت أنها اعتادت على التفوق منذ المراحل الدراسية الأولى، حيث كانت من الأوائل في المرحلة الابتدائية، وواصلت تميزها في المرحلة الإعدادية، بحصولها على المركز السادس في الصف الأول الإعدادي، ثم المركز الأول في الصف الثاني الإعدادي، لتتوج مشوارها بالمركز الخامس مكرر على مستوى المحافظة.

وأعرب والدا الطالبة عن فخرهما الشديد بما حققته ابنتهما، مؤكدين أنهما حرصا على توفير بيئة هادئة ومحفزة داخل المنزل، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي الكامل لها، متمنين من الله أن يحقق لها جميع طموحاتها في المستقبل.

اعتماد النتيجة وتهنئة الأوائل

وكان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح بلغت 83.14%، وذلك بحضور مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة لأوائل الطلاب والطالبات، مؤكدًا دعمه الكامل لكل النماذج المضيئة، واعتزازه بأبناء المحافظة الذين يرفعون اسمها عاليًا.

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