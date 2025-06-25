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حوادث

اندلاع حريق في عقار مكون من 5 طوابق بالعبور

حريق بالقليوبية،
حريق بالقليوبية، فيتو

تمكّنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في عقار سكني مكوَّن من خمسة طوابق، يقع بالحي التاسع بمدينة العبور، دون وقوع خسائر بشرية.

 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بنشوب حريق بالعقار المشار إليه. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبيَّن أن النيران اشتعلت بالطابق الثاني من المبنى.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات المجاورة. 

وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وقررت النيابة العامة ندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

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