ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/ 2025 حيث بلغت نسبة النجاح 76.9 % .

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88 %، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 %، بينما بلغت نسبة النجاح لفصول التلمذة الصناعية 100٪.

لمعرفة النتيجة من هنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.