الأربعاء 25 يونيو 2025
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محافظات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بأسوان

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/ 2025 حيث بلغت نسبة النجاح 76.9 %  .

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88 %، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة  100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى  100 %، بينما بلغت نسبة النجاح لفصول التلمذة الصناعية 100٪.

لمعرفة النتيجة من هنا

 

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​ أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية امتحانات الإعدادية

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