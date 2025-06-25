وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية 2025

كرم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، وذلك بمكتبة، معربًا عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة، مؤكدًا حرص المديرية على دعمهم الكامل لمواصلة مسيرتهم التعليمية وتفوقهم فى المراحل التعليمية القادمة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الطلاب وأولياء الأمور، مثمنًا دور المعلمين والمعلمات في تحقيق هذه النتائج المشرفة التي تعكس مدى اهتمام المنظومة التعليمية بالمحافظة بالتحصيل العلمي والارتقاء بمستوى الطلاب وبناء جيل قادر على حمل راية المستقبل.

وجاء من بين أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة ريناد إبراهيم علي حسن مهيا – إدارة برج البرلس – مدرسة البرلس المشتركة، سلمى أيمن فتحي دياب محمد – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات، عمر أحمد يوسف محمد عبدة – إدارة الرياض – مدرسة الرغامة الإعدادية، شدى محمد سالم سعدالدين زايد – إدارة قلين – مدرسة المنشأة الكبرى بنات، عبدالله أشرف سعد أحمد – إدارة سيدي سالم – مدرسة الشهيد السيد الإعدادية بنين، إياد إبراهيم الدسوقي أبو العنين – إدارة الحامول – مدرسة نصر الأم تعليم أساسي، منة الله محمد محروس غازي – إدارة قلين – مدرسة قلين بنات، لجين أحمد محمد إبراهيم العدوي – إدارة بيلا – مدرسة بيلا الإعدادية بنات، ميار مجدي عبدالفتاح عبدالنبي – إدارة مطوبس – مدرسة برنبال بنات، فاطمة أحمد سالم محمد سالم – إدارة شرق كفرالشيخ – مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي لغات.

وأكد الدكتور علاء جودة أن المديرية ستواصل دعمها الكامل للتعليم، ورعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين في جميع المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أن تفوق هؤلاء الطلاب يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المحافظة، ومحفزًا لباقي الطلاب على الجد والاجتهاد، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق والريادة.

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