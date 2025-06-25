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محافظات

محافظة أسيوط تقيم احتفالية بالعام الهجري الجديد 1447 هـ بمسجد البقلي (صور)

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد احتفالية العام الهجري، فيتو

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بالمحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ بمسجد البقلي، بحي غرب مدينة أسيوط. 

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، والشيخ محمد عبداللطيف محمود وكيل وزارة الأوقاف، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة وعظ أسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط. 

كما حضر الاحتفالية الشيخ ناصر محمد سيد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف والشيخ أسامة عبد الفتاح مدير إدارة الإدارات بمديرية الأوقاف والشيخ رمضان جمعة رئيس إدارة المساجد والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير إدارة أوقاف شرق ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وسط حضور كبير من الأهالي، وبمشاركة من قيادات الدعوة والأوقاف وأئمة المساجد.

 

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات القرآن الكريم للشيخ يونس خليفة يونس مدير إدارة أوقاف أبوتيج، ثم كلمة الشيخ محمد عبد اللطيف محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والتي تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكيفية الاستفادة منها في التخطيط للمستقبل داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.

محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد 

 

من جانبه، وجه محافظ أسيوط – خلال كلمته - التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب المصري عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد 1447 هجرية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات التنمية الحقيقية والجمهورية الجديدة.

محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والشعب بحلول العام الهجري الجديد

بداية العام الهجري الجديد، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر محرم لعام 1447 هجريا

 

واختتم احتفال مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط بمناسبة العام الهجري الجديد بالاستماع إلى فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد المنعم فراج.

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