بعد توقفه سنوات، محافظ أسيوط يفتتح مخبز الثورة بالأربعين بطاقة إنتاجية 14.5 ألف رغيف

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، يرافقه العميد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، مخبز الثورة بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، بعد توقفه عن العمل لعدة سنوات، ليعود المخبز إلى الخدمة بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 20 جوال دقيق، بما يعادل 14 ألفا و500 رغيف بلدي مدعم، بهدف تغطية احتياجات سكان منطقة الأربعين والمناطق المجاورة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

شارك في الافتتاح كل من الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي التموين بالمحافظة.

تحسين منظومة السلع التموينية

وأكد محافظ أسيوط أن إعادة تشغيل المخبز يعكس التزام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء اليومية، مشيرًا إلى أن تحسين منظومة السلع التموينية يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياجات المتزايدة.

تقليل الضغط على المخابز المجاورة والحد من الزحام

وأضاف محافظ أسيوط أن المخبز سيسهم في تقليل الضغط على المخابز المجاورة والحد من الزحام، خاصة في ظل النمو السكاني السريع بالمنطقة، مؤكدًا أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لضمان انتظام العمل وجودة التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على الخبز المدعم.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن تطوير الخدمات التموينية بأسيوط، يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن المحافظة ماضية في تطوير ورفع كفاءة المخابز بمختلف مراكزها وقراها خلال الفترة المقبلة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الأربعين بأسيوط عن تقديرهم لإعادة تشغيل المخبز، مشيدين بالدور الإيجابي للمحافظة في تعزيز منظومة الخبز وتوفير احتياجات المواطنين اليومية بكفاءة وانتظام، بما يلبي تطلعاتهم ويرتقي بجودة الخدمات التموينية المقدمة.

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