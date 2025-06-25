محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والشعب بحلول العام الهجري الجديد

بعث اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، متمنيًا لسيادته دوام الصحة والتوفيق، ولمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وجاء نص البرقية: " الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.. يسعدني أن أتقدم لسيادتكم – بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسيوط وقياداتها التنفيذية – بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل مشرق في ظل قيادتكم الحكيمة. حفظكم الله وسدد خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة لرئيس الوزراء وشيخ الأزهر

كما وجه محافظ أسيوط برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار والرخاء.

وأعرب محافظ أسيوط عن خالص تهانيه إلى جموع أبناء الشعب المصري، وأهالي محافظة أسيوط بوجه خاص، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، داعيًا الله أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وسلام، وأن يحفظ مصر من كل سوء، ويُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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