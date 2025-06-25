تخفض ضغط الدم والكوليسترول وتمنع الإمساك، أهم فوائد البطاطس

فوائد البطاطس، البطاطس من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وتقدم بطرق مختلفة ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وفوائد البطاطس عديدة لقيمتها الغذائية العالية وقد يظن البعض أنها بدون فائدة ولكن فى الحقيقة هى كنز من الفيتامينات والمعادن.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البطاطس من أكثر الخضروات شيوعا واستهلاكا حول العالم، وتعد مكونا أساسيا في العديد من الأطباق والمأكولات، ورغم الاعتقاد السائد بأنها تسبب زيادة الوزن، فإن البطاطس تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، سواء عند تناولها باعتدال أو استخدامها خارجيا للعناية بالبشرة والشعر.

القيمة الغذائية للبطاطس

وأضافت منى، أن البطاطس تحتوي على مجموعة من العناصر المهمة مثل:

فيتامين C: مضاد أكسدة قوي يدعم مناعة الجسم.

فيتامين B6: مفيد لصحة الدماغ والجهاز العصبي.

البوتاسيوم: يساهم في تنظيم ضغط الدم.

الحديد والمغنيسيوم والزنك: ضرورية لتقوية العظام وتعزيز إنتاج خلايا الدم.

فوائد البطاطس للصحة

فوائد البطاطس للصحة

وتابعت، أن من فوائد البطاطس للصحة:-

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، وهي مصدر رئيسي للطاقة، خاصة للرياضيين أو الأشخاص الذين يبذلون مجهود بدني.

وجود البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة في البطاطس يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع، وتحسين وظائف القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

البطاطس المسلوقة غنية بـ الألياف الغذائية التي تساهم في تسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أنها تحتوي على نشا مقاوم يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

البطاطس تحتوي على نشويات، لكن إذا تم تناولها باعتدال ومسحوبة المؤشر الجلايسيمي (مثل البطاطس المسلوقة)، فقد تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وضبط مستويات السكر في الدم.

تناول البطاطس المسلوقة أو المشوية دون دهون يمكن أن يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يساعد على تقليل كميات الطعام وإنقاص الوزن.

عصير البطاطس يحتوي على إنزيمات تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، خاصة عند استخدامه كقناع على الوجه بانتظام.

يمكن وضع شرائح البطاطس الباردة تحت العين لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء، بفضل خصائصها المبردة والمهدئة.

البطاطس تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهاب تساعد في تقليل التهابات البشرة، وتخفيف آثار البثور، وتنظيف المسام وتفتيح آثار الحبوب.

بفضل محتواها من فيتامين C والنشا، فإن البطاطس تساهم في شد الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

عصير البطاطس يستخدم كعلاج طبيعي لفروة الرأس الدهنية، ويعتقد أنه يحفز بصيلات الشعر ويعزز النمو عند تدليكه على فروة الرأس.

نصائح عند تناول البطاطس

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول البطاطس مسلوقة أو مشوية بدلا من المقلية، مع تجنب استخدام كميات كبيرة من الزيوت أو الزبدة، ومن الأفضل الإبقاء على القشرة بعد تنظيفها جيدا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والبطاطس ليست فقط طعام شهي وشائع، بل هي كنز غذائي وصحي وجمالي في متناول اليد، سواء تم تناولها أو استخدامها موضعيا، ويمكن للبطاطس أن تقدم فوائد متعددة لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر، والمفتاح في الاستفادة منها يكمن في طريقة الاستخدام والاعتدال في الكمية.

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