فوائد البطاطس المسلوقة، لصحة الجهاز الهضمي وتحمي من السرطان

فوائد البطاطس المسلوقة، تعتمد على ما تحتوي عليه من العناصر الغذائية، فهي مصدر جيد للطاقة والنشويات والفيتامينات والمعادن، ولذلك فتناول البطاطس المسلوقة بانتظام، يعد من الأكلات المفيدة للصحة.





فوائد البطاطس المسلوقة

وأكدت الدكتورة لورا باولا، استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البطاطس المسلوقة، عديدة ومذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، حيث تحتوي البطاطس على نسبة عالية من النشويات، وهي مصدر رئيسي للطاقة في الجسم.

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تساعد على الشعور بالشبع والإشباع، حيث تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على بطء عملية الهضم، وبالتالي تشعر بالشبع لفترة أطول.

تعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، حيث تحتوي البطاطس على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تحتوي البطاطس على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم.

تساعد على تحسين صحة العظام، حيث تحتوي البطاطس على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان مهمان لصحة العظام.

قليلة السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا صحيًا لمرضى السمنة وارتفاع الكوليسترول.

يجب ملاحظة أن البطاطس المسلوقة قد تفقد بعض العناصر الغذائية عند طهيها، لذلك من الأفضل تناولها مع القشرة الخارجية، حيث تحتوي القشرة على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

طريقة عمل البطاطس المهروسة

البطاطس المهروسة، فيتو

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البطاطس المهروسة، بأسهل وأسرع خطوات.

المكونات

5 حبات بطاطس كبيرة

1/4 كوب حليب

1/4 كوب زبدة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها ثم قطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعي البطاطس في قدر كبير مع إضافة كمية كافية من الماء بحيث تغطي البطاطس بالكامل.

أضيفي رشة من الملح إلى الماء.

ضعي القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس.

صفي البطاطس من الماء الساخن ثم اتركيها تبرد قليلًا.

اهرسي البطاطس جيدًا باستخدام هراسة البطاطس أو محضر الطعام.

أضيفي الحليب والزبدة والملح والفلفل الأسود إلى البطاطس المهروسة.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

قدمي البطاطس المهروسة ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

نصائح وأسرار لنجاح الوصفة

للحصول على بطاطس مهروسة ناعمة، احرصي على طهيها جيدًا حتى تصبح طرية تمامًا.

يمكنك إضافة المزيد من الحليب أو الزبدة حسب الرغبة للحصول على بطاطس مهروسة أكثر دسامة.

يمكنك إضافة التوابل الأخرى التي تفضلينها إلى البطاطس المهروسة، مثل الثوم المهروس أو البصل المفروم أو البقدونس المفروم، أو الفلفل الألوان المقطع مكعبات صغيرة، والقليل من الكركم؛ لتعزيز الطعم، مع إضفاء لون محبب للوصفة.

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