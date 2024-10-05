تحسن البشرة وتدعم صحة القلب، 10 فوائد لتناول البطاطس

البطاطس هي نبات نشوي مفيدة للصحة، وتحتوي البطاطس على مضادات الأكسدة، وكذلك الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي، وفيتامين ب6، والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في صحة القلب والجهاز الهضمي.

البطاطس هي جذور صالحة للأكل، ومتوفرة في جميع أنحاء العالم وعلى مدار العام، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد البطاطس الصحية

يمكن أن يفيد تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات الصحة ويقلل من خطر العديد من الحالات الصحية المرتبطة بنمط الحياة.

تحتوي البطاطس على عناصر غذائية مهمة، حتى عند طهيها، يمكن أن تفيد صحة الإنسان بطرق مختلفة.

ونستعرض 10 فوائد صحية للبطاطس، بما في ذلك منع هشاشة العظام، والحفاظ على صحة القلب، والحد من خطر الإصابة بالعدوى.

صحة العظام

يساعد الحديد والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك الموجودة في البطاطس الجسم على بناء وصيانة بنية العظام وقوتها.

ويلعب الحديد والزنك دورًا حاسمًا في إنتاج الكولاجين ونضجه.

يعتبر الفوسفور والكالسيوم مهمين في بنية العظام، ولكن من الضروري تحقيق التوازن بين المعدنين من أجل تمعدن العظام بشكل صحيح، ويؤدي الإفراط في الفوسفور وقلة الكالسيوم إلى فقدان العظام والمساهمة في هشاشة العظام.

ضغط الدم

يعد تناول كمية قليلة من الصوديوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على ضغط دم صحي، ولكن زيادة تناول البوتاسيوم قد يكون بنفس الأهمية، ويشجع البوتاسيوم توسع الأوعية الدموية.

ويوجد البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في البطاطس، وقد وجد أن هذه المعادن تقلل من ضغط الدم بشكل طبيعي.

صحة القلب

تحتوى البطاطس من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب6، بالإضافة إلى افتقارها إلى الكوليسترول، كلها تدعم صحة القلب.

تحتوي البطاطس على كميات كبيرة من الألياف، وتساعد الألياف على خفض إجمالي كمية الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد ربطت الأبحاث بين تناول كميات أكبر من البوتاسيوم وتناول كميات أقل من الصوديوم وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب وأمراض القلب.

الالتهاب

الكولين هو عنصر غذائي مهم ومتعدد الاستخدامات موجود في البطاطس، فهو يساعد في حركة العضلات والمزاج والتعلم والذاكرة.

كما أنه يساعد في:

الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية

نقل النبضات العصبية

امتصاص الدهون

التطور المبكر للدماغ

وتحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 57 مجم من الكولين. يحتاج الذكور البالغون إلى 550 مجم والإناث 425 مجم يوميًا.

السرطان

تحتوي البطاطس على حمض الفوليك، ويلعب حمض الفوليك دورًا في تخليق الحمض النووي وإصلاحه، وبالتالي يمنع العديد من أنواع خلايا السرطان من التكون بسبب الطفرات في الحمض النووي.

يرتبط تناول الألياف من الفواكه والخضروات مثل البطاطس بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يعمل فيتامين سي والكيرسيتين أيضًا كمضادات للأكسدة، حيث يحميان الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الهضم والانتظام

يساعد محتوى الألياف في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز الانتظام من أجل صحة الجهاز الهضمي.

إدارة الوزن والشبع

تُعرف الألياف الغذائية عمومًا بأنها عوامل مهمة في إدارة الوزن وفقدانه.

فهي تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الشهية، لذلك يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول ويقل احتمال استهلاكه المزيد من السعرات الحرارية.

التمثيل الغذائي

تعد البطاطس مصدرًا رائعًا لفيتامين ب6، ويلعب هذا دورًا حيويًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة، عن طريق تكسير الكربوهيدرات والبروتينات إلى جلوكوز وأحماض أمينية، ويتم استخدام هذه المركبات الأصغر حجمًا بسهولة أكبر للحصول على الطاقة داخل الجسم.

الجلد

يعتبر الكولاجين هو نظام دعم الجلد، ويعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة للمساعدة في منع الضرر الناتج عن الشمس والتلوث والدخان، ويساعد فيتامين سي أيضًا الكولاجين على تنعيم التجاعيد وتحسين ملمس الجلد بشكل عام.

المناعة

وجدت الأبحاث أن فيتامين سي قد يساعد في تقليل شدة ومدة نزلات البرد، والبطاطس مصدر جيد لفيتامين سي.