10 فوائد مذهلة تدفعك لتناول البطاطس يوميا لكن بشروط

فوائد البطاطس، للصحة عديدة وهامة، وقد لا يعلم الكثيرون أن البطاطس من أكثر المحاصيل الزراعية استهلاكًا وشعبية حول العالم، ويعود أصلها إلى منطقة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، حيث تم زراعتها لأول مرة منذ آلاف السنين.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن البطاطس تعتبر مصدرًا غذائيًا هامًا، لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة ومتنوعة تجعلها من الأطعمة الأساسية في أي نظام غذائي صحي.

أهم فوائد البطاطس لصحة الجسم

البطاطس الصحية

وفي هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية أبرز فوائد البطاطس الصحية والغذائية.

1. مصدر غني بالطاقة

تعد البطاطس مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات، وخاصة النشاء، وهي من العناصر الغذائية الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة. لذا، تعتبر البطاطس خيارًا جيدًا للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة إضافية خلال يومهم.



2. غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي البطاطس على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين C، الذي يدعم صحة الجهاز المناعي ويحارب الجذور الحرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. كما تحتوي على فيتامين B6، الذي يساهم في تعزيز وظائف الجهاز العصبي وإنتاج الطاقة. البطاطس غنية أيضًا بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب.



3. تحسين الهضم

البطاطس تحتوي على الألياف الغذائية، خاصة في قشرتها. تلعب الألياف دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. كما أن النشاء المقاوم الموجود في البطاطس يعمل كنوع من البروبيوتيك الذي يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. دعم صحة القلب

البطاطس خالية من الدهون والكوليسترول بشكل طبيعي، مما يجعلها خيارًا صحيًا لصحة القلب. كما أن محتواها العالي من البوتاسيوم يساعد في تقليل مستويات الصوديوم في الجسم، مما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

5. تعزيز صحة البشرة

البطاطس تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما يمكن استخدام البطاطس موضعيًا لعلاج الهالات السوداء وتهدئة حروق الشمس، مما يجعلها مفيدة للعناية بالبشرة.



البطاطس للبشرة



6. مناسبة للأنظمة الغذائية المختلفة

البطاطس غذاء متعدد الاستخدامات ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة تناسب جميع الأذواق والأنظمة الغذائية. يمكن استخدامها في الحميات الغذائية منخفضة الدهون أو عالية الطاقة حسب طريقة إعدادها.

7. دعم صحة الدماغ

تساهم البطاطس في دعم وظائف الدماغ بفضل احتوائها على فيتامين B6، الذي يلعب دورًا هامًا في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين. هذه النواقل تساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

8. تحسين أداء العضلات

البطاطس تحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العضلات وتقليل التشنجات العضلية. لهذا السبب، يفضل الرياضيون تضمين البطاطس في وجباتهم الغذائية.

9. مكافحة الالتهابات

تشير بعض الدراسات إلى أن البطاطس تحتوي على مركبات طبيعية لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة أو آلام في المفاصل.

10. دعم الشعور بالشبع

تناول البطاطس المسلوقة أو المشوية يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون للتحكم في وزنهم أو تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

وأخيرًا تلفت الدكتورة مها سيد، إلى أنه يجب الانتباه إلى طريقة تحضير البطاطس، حيث أن قلي البطاطس أو إضافة الكثير من الدهون إليها قد يقلل من قيمتها الغذائية ويزيد من محتواها من السعرات الحرارية، ولتحقيق أقصى استفادة من البطاطس، يُنصح بتناولها مشوية أو مسلوقة وبإبقاء قشرتها للحصول على الألياف والمواد المغذية، وبذلك، تصبح البطاطس جزءًا صحيًا ومفيدًا من النظام الغذائي المتوازن.

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