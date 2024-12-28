السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

10 فوائد مذهلة تدفعك لتناول البطاطس يوميا لكن بشروط

البطاطس، فيتو
البطاطس، فيتو

فوائد البطاطس، للصحة عديدة وهامة، وقد لا يعلم الكثيرون أن البطاطس من أكثر المحاصيل الزراعية استهلاكًا وشعبية حول العالم، ويعود أصلها إلى منطقة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، حيث تم زراعتها لأول مرة منذ آلاف السنين. 

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن البطاطس تعتبر مصدرًا غذائيًا هامًا، لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة ومتنوعة تجعلها من الأطعمة الأساسية في أي نظام غذائي صحي.

 

أهم فوائد البطاطس لصحة الجسم

البطاطس الصحية
البطاطس الصحية

وفي هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية  أبرز فوائد البطاطس الصحية والغذائية.

1. مصدر غني بالطاقة
 تعد البطاطس مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات، وخاصة النشاء، وهي من العناصر الغذائية الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة. لذا، تعتبر البطاطس خيارًا جيدًا للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة إضافية خلال يومهم.


2. غنية بالعناصر الغذائية
 تحتوي البطاطس على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين C، الذي يدعم صحة الجهاز المناعي ويحارب الجذور الحرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. كما تحتوي على فيتامين B6، الذي يساهم في تعزيز وظائف الجهاز العصبي وإنتاج الطاقة. البطاطس غنية أيضًا بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب.

3. تحسين الهضم
البطاطس تحتوي على الألياف الغذائية، خاصة في قشرتها. تلعب الألياف دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. كما أن النشاء المقاوم الموجود في البطاطس يعمل كنوع من البروبيوتيك الذي يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

 

4. دعم صحة القلب
البطاطس خالية من الدهون والكوليسترول بشكل طبيعي، مما يجعلها خيارًا صحيًا لصحة القلب. كما أن محتواها العالي من البوتاسيوم يساعد في تقليل مستويات الصوديوم في الجسم، مما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

 

5. تعزيز صحة البشرة
البطاطس تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما يمكن استخدام البطاطس موضعيًا لعلاج الهالات السوداء وتهدئة حروق الشمس، مما يجعلها مفيدة للعناية بالبشرة.
 

البطاطس للبشرة
البطاطس للبشرة


6. مناسبة للأنظمة الغذائية المختلفة
البطاطس غذاء متعدد الاستخدامات ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة تناسب جميع الأذواق والأنظمة الغذائية. يمكن استخدامها في الحميات الغذائية منخفضة الدهون أو عالية الطاقة حسب طريقة إعدادها.

 

7. دعم صحة الدماغ
تساهم البطاطس في دعم وظائف الدماغ بفضل احتوائها على فيتامين B6، الذي يلعب دورًا هامًا في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين. هذه النواقل تساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

 

8. تحسين أداء العضلات
البطاطس تحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العضلات وتقليل التشنجات العضلية. لهذا السبب، يفضل الرياضيون تضمين البطاطس في وجباتهم الغذائية.

 

9. مكافحة الالتهابات
تشير بعض الدراسات إلى أن البطاطس تحتوي على مركبات طبيعية لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة أو آلام في المفاصل.

 

10. دعم الشعور بالشبع
تناول البطاطس المسلوقة أو المشوية يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون للتحكم في وزنهم أو تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

فوائد البطاطا، تحلية شتوية لمرضى السكري ولشباب بشرتك وجمال شعرك

فوائد الكرنب، يقلل الكوليسترول ويحافظ على صحة القلب

وأخيرًا تلفت الدكتورة مها سيد، إلى أنه يجب الانتباه إلى طريقة تحضير البطاطس، حيث أن قلي البطاطس أو إضافة الكثير من الدهون إليها قد يقلل من قيمتها الغذائية ويزيد من محتواها من السعرات الحرارية، ولتحقيق أقصى استفادة من البطاطس، يُنصح بتناولها مشوية أو مسلوقة وبإبقاء قشرتها للحصول على الألياف والمواد المغذية، وبذلك، تصبح البطاطس جزءًا صحيًا ومفيدًا من النظام الغذائي المتوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوائد البطاطس فوائد البطاطس المسلوقة للجسم فوائد البطاطس المسلوقة للجهاز الهضمي فوائد البطاطس للبشرة 10 فوائد صحية للبطاطس

مواد متعلقة

فوائد الجزر، لشباب بشرتك الدائم وتقوية المناعة ولكن احذري الإفراط

فوائد الخيار، يقوى المناعة والعظام ويحسن من صحة البشرة

فوائد الطماطم، تحمى من ضغط الدم المرتفع وتعزز شباب البشرة

فوائد الفلفل الأخضر، ينقص الوزن ويخفض الضغط والكوليسترول

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

انهيار أجزاء من مبنى مستشفى فى الإسكندرية

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

مدرب بيراميدز ينفجر غضبا ويلغي مران الفريق بسبب ماييلي وكريم حافظ

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

بعد آخر ارتفاع، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير عالميا اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين "البحوث الإسلامية" يلقى محاضرة للطلاب الوافدين عن مخاطر الإلحاد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية