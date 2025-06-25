اعتقال أعلى رمز ديني في أرمينيا بتهمة محاولة الانقلاب على السلطة (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الأربعاء، المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.

تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة

وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".

ووجّهت اللجنة أيضا اتهامات إلى المطران غالستانيان، بأنه "ينوي مع أنصاره تشكيل نحو 200 مجموعة هجومية من عناصر سابقين في الجيش والشرطة".

عمليات تفتيش في منازل أنصار حركة "النضال المقدس

وأجرت قوات الأمن الأرمينية، خلال الساعات الماضية، عمليات تفتيش في منازل أنصار حركة "النضال المقدس".

وتعليقا على الحدث، أعلن باشينيان عن "وجود خطة معارضة لتنفيذ انقلاب في البلاد"، وفي وقت لاحق، سخرت شخصيات معارضة أرمينية من هذه التصريحات.

السيطرة على السلطة في البلاد

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".

ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا للحريات الدينية".



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