الجامعة الأمريكية تحتفل بإعادة افتتاح الحجرة الأرمينية فى مهرجان الثقافة (صور)

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافي السنوي إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2025 (AUC Tahrir2025 CultureFest) مساء اليوم، والذي يستمر حتى السبت 12 أبريل 2025، في حرم الجامعة التاريخي بميدان التحرير.

افتتاح الحجرة الأرمينية بالجامعة الأمريكية

خلال فعاليات مهرجان الجامعة الأمريكية للثقافة، افتتحت الحجرة الأرمينية بعد انتهاء ترميمها، وإعادة إحياء حروفها مرة أخرى بعد الترميم، بمشاركة المطران كريكور أوغسطينوس أسقف أبرشية الأسكندرية للأرمن الكاثوليك، الأسقف آشود مناتساكانيان مطران الأرمن الأرثوذوكس بمصر،والسفير أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة دمنهور وعدد من أبناء الجالية الأرمينية.

وقالت دينا أبو الفتوح نائب رئيس الحامعة الأمريكية للعلاقات العامة، أن الحجرة الأرمينية الموجودة داخل الجامعة أنشئت خلال فترة الثمانينات ، حيث جاءت الفكرة من خلال مجموعة من الطلبة الأرمن الخريجين من الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أن مهرجان الجامعة الأمريكية للثقافة في افتتاح نسختة الثانية، يحتفل بإعادة ترميم حروف الأبجدية الأرمينية، ويقام في الحجرة الأرمينية أنشطة وفعاليات مختلفة على مدار العام منها الندوات والفصول التعليمية، والاجتماعات.

وأكدت أبو الفتوح على أن الجامعة الأمريكية تفتخر وتعتز بالحجرة الأرمينية لأنها تمثل العلاقة المترابطة بين الجامعة والمجتمع الأرمني المصري.

وأشارت اسبيه جيزماجيان، الفائزة بمسابقة إعادة ترميم الأبجدية الأرمينية، إلى أن ما شجعها للمشاركة في مسابقة إعادة ترميم الأبجدية الأرمينية والتى كانت قد أطلقتها الجامعة الأمريكية، هو الترابط بين المجتمع الأرمني والشعب المصرى منذ استضافة واحتضان مصر للأرمن الفارين من المذابح العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى، مضيفه أنها مزجت في تصميمها بين الثقافتين الأرمينية والمصرية داخل نسيج واحد يعبر عن العلاقة بين الأرمن والشعب المصري.

فيلم أبجدية ماشتوتس بمهرجان الجامعة الأمريكية للثقافة

وعلى هامش الافتتاح،عرض الفيلم الوثائقي "أبجدية ماشتوتس" رؤية وإخراج محمد مندور، والذي يتناول رحلة ابتكار الحروف الأبجدية الأرمينية على يد الراهب ميسروب ماشتوتس منذ القرن الرابع الميلادي وكيفية استمرارها حتى الآن.

وتعد اللغة الأرمنية من اللغات القديمة الحية التي ما زالت منتشرة في دولة أرمينيا وبين جاليات الأرمن في المهجر بمختلف دول العالم، فقد حافظت اللغة على هوية الأرمن على مر القرون.

واستعرض الفيلم أسرار الأبجدية الأرمنية، والتواصل اللغوي بينها وبين اللغات القديمة، فضلا عن استخدام الحروف كأرقام.

كما يأخذنا الفيلم الوثائقي " أبجدية ماشتوتس " في رحلة لأشهر معالم أرمينيا التي انتشرت بها الكتابات الأرمنية مثل الكنائس ودار المخطوطات القديمة المعروفة باسم "الماتينادران " والنصب التذكاري للأحرف الأرمنية وغيرها من معالم.

مهرجان الجامعة الأمريكية للثقافة

يذكر أن ممهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافي السنوي إيه يو سي تحرير كلتشر فست اعتمد هذا العام "القاهرة مدينة عالمية" تيمة أساسية له حيث تمثل القاهرة مزيجًا ثقافيًا فريدًا يربط بين إفريقيا وحوض البحر المتوسط والعالم وتجمع بين التراث والناس والتاريخ في إطار عصري ديناميكي.

يتضمن المهرجان، المفتوح مجانًا للجمهور، مجموعة من الفعاليات منها ندوات لمناقشة الكتب، وعروض فنية، ومعارض، وحلقات نقاشية وسوق للمشغولات اليدوية، وأنشطة للأطفال، ومأكولات تعكس الطابع متعدد الثقافات للمدينة.

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