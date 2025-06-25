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خارج الحدود

رئيس الوزراء الأرميني يعلن إحباط محاولة انقلاب

رئيس الوزراء الأرميني
رئيس الوزراء الأرميني

أعلن رئيس الوزراء الأرميني عن إحباط محاولة انقلاب بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية.

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة انفجار للغاز

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارة الداخلية الأرمينية الشهر الجاري مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة انفجار للغاز في أحد المباني بمدينة تشامباراك بمحافظة جيجاركونيك في أرمينيا.

توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث

وكانت معلومات وردت إلى مركز الطوارئ في إدارة الأزمات بمحافظة جيغاركونيك صباح اليوم الأربعاء عن الحادث وعلى الفور، توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى فرق الكلاب المدربة.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في أحد المباني الواقعة في شارع تيجراني الكبير في تشامباراك على بعد 160 كيلومترا من العاصمة يريفان.

تضررت شقق الطوابق الثانية والثالثة والرابعة بشكل كامل

وتسبب الانفجار في انهيار أجزاء من المبنى، حيث تضررت شقق الطوابق الثانية والثالثة والرابعة بشكل كامل، كما تضررت شقق في المبنى المجاور جزئيا.

وأكدت التقارير مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين تم نقلهم إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك أرمينيا"، أفادت وزارة الداخلية الأرمينية أنهم ما زالوا يبحثون عن ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض.

 

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رئيس الوزراء الارميني محاولة انقلاب إحباط محاولة انقلاب

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