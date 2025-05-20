رئيس جامعة القناة يتابع أعمال تطوير أنظمة الحماية والسلامة بالمستشفى التخصصي (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل المستشفى التخصصي، لمتابعة أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها المستشفى في إطار خطة الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز أنظمة الحماية والسلامة.



رافقه خلال الجولة الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سليمان، مدير مركز الأورام، والدكتورة ماهينور عاطف، المدير الطبي للمركز، والدكتور محمود أحمد، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور خالد السيد، مدير المستشفى التخصصي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تحديث منظومة الإطفاء والحريق

استمع الدكتور ناصر مندور إلى عرض تفصيلي حول الأعمال الجارية لتحديث منظومة الإطفاء والحريق بالمستشفى، والتي تضمنت تغيير شبكة الحريق الأرضية، وصيانة محطة الحريق ومحطات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالمحولات والمولدات، إلى جانب تركيب صناديق حريق خارجية من مادة الاستانلس ستيل.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تحويل نظام الإنذار إلى النظام الذكي

كما تم تحويل نظام الإنذار من النظام التقليدي (Conventional) إلى النظام الذكي (Addressable) بما يجعله مطابقًا للكود المصري للحماية والسلامة.

وشملت الجولة تفقد نظام الصوتيات الجديد الذي تم توريده وتركيبه، ويضم 200 سماعة تغطي جميع أدوار المستشفى، مع إمكانية التوجيه الصوتي المنفصل لكل طابق على حدة، ما يُحسن من فعالية التواصل في حالات الطوارئ.

كما تم استكمال نظام استدعاء التمريض بكفاءة عالية لضمان سرعة الاستجابة داخل الأقسام.

تركيب نظام متكامل لاستدعاء العيادات الخارجية

وتفقد رئيس جامعة قناة السويس أيضًا أعمال تدعيم المستشفى بسنترال حديث من نوع IP بسعة 250 خطًا، مع تزويده بـ200 جهاز تليفون IP لخدمة الإدارات والأقسام، إلى جانب تركيب نظام متكامل لاستدعاء العيادات الخارجية بسعة 18 عيادة، يسهم في تحسين تجربة المرضى وتيسير آلية استقبالهم.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن ما يتم من تطوير بالمستشفى التخصصي يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وفقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية، مشيدًا بجاهزية المستشفى الفنية والتقنية التي تدعم تقديم رعاية طبية آمنة ومتكاملة لأبناء إقليم القناة وسيناء.



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