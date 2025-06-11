الأربعاء 11 يونيو 2025
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انتظام امتحانات جامعة قناة السويس (صور)

جانب من الامتحانات،
جانب من الامتحانات، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني قد استُؤنفت بجميع كليات الجامعة في أجواء من الانضباط والتنظيم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 يونيو الجاري. 

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 وعادت اللجان الامتحانية إلى العمل بكامل طاقتها بدءًا من صباح الثلاثاء 10 يونيو، وسط التزام تام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، وتوفير البيئة الملائمة لضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم في سهولة ويسر. 

 

جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو

اتخاذ كافة التدابير لضمان انتظام العملية الامتحانية 

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن جامعة القناة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا أن فرق لجان المتابعة ووحدات الدعم الفني والطبي تعمل بشكل متكامل لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ، مع التأكيد على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.  

كما أشار إلى أن الامتحانات ستتوقف فقط يوم الأحد 29 يونيو الجاري بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات في ذات اليوم، لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025. 

جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية 

قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية التمريض، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على مستوى جاهزية اللجان ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة. ويؤدي الامتحانات هذا العام داخل كلية التمريض نحو 2500 طالب وطالبة بمختلف المستويات الدراسية.  

جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو

وكان في استقبال الدكتور محمد عبد النعيم خلال جولته التفقدية كل من الدكتورة إيناس عبد الله، عميد الكلية، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تم التأكيد على حسن سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، والحرص على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بلائحة الامتحانات بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. 

جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو

وتواصل جامعة قناة السويس تنفيذ خطتها المحكمة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، في ظل حرصها المستمر على توفير مناخ تعليمي داعم للطالب ومشجع على التفوق، وملتزم بأعلى معايير الجودة الأكاديمية.
 

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