الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة القناة: انتظام الامتحانات بجميع البرامج والتخصصات بكلية الألسن (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الألسن، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية بجميع الفرق والبرامج. 

طلاب البرامج المميزة يودعون حياة جامعة القناة بطرق مبتكرة (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود جامعة قناة السويس في دعم القطاع الطبي (صور)

عميد كلية الألسن يستقبل رئيس الجامعة 

وكان في استقبال رئيس جامعة قناة السويس خلال الجولة الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد شعبان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

 تابعوا ميدانيًا انتظام اللجان الامتحانية، وتطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة وفق اللوائح الجامعية، وسط أجواء من الانضباط والهدوء. 

 

انعقاد امتحانات الفرقة الثانية بكلية الألسن 
 

وشهدت الفترة الصباحية اليوم امتحان طلاب الفرقة الثانية بكلية الألسن بجامعة قناة السويس بنظام الفصلين الدراسيين، والبالغ عددهم 430 طالبًا وطالبة موزعين على خمسة أقسام: اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والتركية، حيث أدوا امتحانهم في مادتي الترجمة والدراسات اللغوية، وسط التزام تام بالإجراءات التنظيمية، وتستمر امتحانات الفرقة الثانية حتى يوم 29 يونيو الجاري. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

فيما تختتم امتحانات الفرقة الرابعة بمناقشة قاعة البحث في الأول من يوليو المقبل، في إطار حرص الكلية على إتمام متطلبات التقييم النهائية وفق معايير الجودة الأكاديمية. 

 

غدا انتهاء امتحانات البرامج المميزة بكلية الألسن 

كما تنتهي غدًا أعمال الامتحانات للبرامج المميزة بكلية الألسن بجامعة القناة للمستويين الأول والثاني، وتشمل برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، وذلك في ضوء الالتزام الكامل بالجدول الزمني المعتمد من إدارة الكلية والجامعة، وبتنسيق دقيق يضمن إتمام الامتحانات بكفاءة وانتظام.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس ألسن القناة كلية الالسن بجامعة القناة امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة

مواد متعلقة

طلاب البرامج المميزة يودعون حياة جامعة القناة بطرق مبتكرة (فيديو وصور)

انتظام امتحانات جامعة قناة السويس (صور)

فريق جامعة قناة السويس العلمي يشارك في ملتقى طموح (صور)

جامعة قناة السويس تعلن انضمامها لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية