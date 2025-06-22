رئيس جامعة القناة: انتظام الامتحانات بجميع البرامج والتخصصات بكلية الألسن (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الألسن، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية بجميع الفرق والبرامج.

عميد كلية الألسن يستقبل رئيس الجامعة

وكان في استقبال رئيس جامعة قناة السويس خلال الجولة الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد شعبان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تابعوا ميدانيًا انتظام اللجان الامتحانية، وتطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة وفق اللوائح الجامعية، وسط أجواء من الانضباط والهدوء.

انعقاد امتحانات الفرقة الثانية بكلية الألسن



وشهدت الفترة الصباحية اليوم امتحان طلاب الفرقة الثانية بكلية الألسن بجامعة قناة السويس بنظام الفصلين الدراسيين، والبالغ عددهم 430 طالبًا وطالبة موزعين على خمسة أقسام: اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والتركية، حيث أدوا امتحانهم في مادتي الترجمة والدراسات اللغوية، وسط التزام تام بالإجراءات التنظيمية، وتستمر امتحانات الفرقة الثانية حتى يوم 29 يونيو الجاري.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

فيما تختتم امتحانات الفرقة الرابعة بمناقشة قاعة البحث في الأول من يوليو المقبل، في إطار حرص الكلية على إتمام متطلبات التقييم النهائية وفق معايير الجودة الأكاديمية.

غدا انتهاء امتحانات البرامج المميزة بكلية الألسن

كما تنتهي غدًا أعمال الامتحانات للبرامج المميزة بكلية الألسن بجامعة القناة للمستويين الأول والثاني، وتشمل برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، وذلك في ضوء الالتزام الكامل بالجدول الزمني المعتمد من إدارة الكلية والجامعة، وبتنسيق دقيق يضمن إتمام الامتحانات بكفاءة وانتظام.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.