محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود جامعة قناة السويس في دعم القطاع الطبي (صور)

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجهود جامعة قناة السويس، وعلى رأسها الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في القطاع الطبي والمنشآت الطبية والعمل المستمر على تطوير منشآت الجامعة الطبية لتوافق الاشتراطات القياسية للاعتماد والجودة.

وجاء ذلك عقب حصول مركز علاج الأورام والطب النووي على الاعتماد النهائي وكذلك المستشفى التخصصي على شهادة الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات جامعة قناة السويس

وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها مستشفيات الجامعة، ويعكس التزامها الكامل بمعايير الجودة والتميز المؤسسي، مشيدًا بالكفاءة الطبية والإدارية التي أسهمت في هذا الإنجاز، وموجهًا الشكر إلى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات وكافة الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة والفنيين والإداريين بالمستشفى التخصصي ومركز الأورام والطب النووي.

مستشفى جامعة قناة السويس، فيتو

ويُرسخ هذا الاعتماد مكانة المركز والمستشفى التخصصي كمؤسسات طبية وتعليمية متميزة على المستويين الوطني والإقليمي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود متواصلة شهدتها مستشفيات جامعة قناة السويس، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث حصل مركز علاج الأورام والطب النووي على شهادة الاعتماد النهائي من الهيئة، بينما حصل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي على شهادة الاعتماد المبدئي، وذلك وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة (GAHAR)، ضمن قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة في ٢١ مايو ٢٠٢٥.

مركز علاج الأورام والطب النووى

وكان مركز علاج الأورام والطب النووي قد شهد عملية تطوير متكاملة انتهت في نوفمبر ٢٠٢٣، وتم افتتاحه رسميًا في ١٩ يونيو ٢٠٢٤، على مساحة ١٢٦٧ مترًا مربعًا تشمل الطابق الأرضي، بالإضافة إلى المبنى الملحق الخاص بجهاز المعجل الخطي.

مستشفى جامعة قناة السويس، فيتو

يضم المركز ١٣ سريرًا، تشمل غرفة عزل وغرفة إنعاش قلبي ورئوي وغرفة فرز، إلى جانب قاعة محاضرات بسعة ٤٥ فردًا، ووحدة حسابية مستقلة، وأقسامًا إدارية وطبية متكاملة تشمل التسجيل الطبي، الملفات، الأمن الصناعي، والجودة، وغيرها من الأقسام، وقد نجح في استيفاء جميع معايير الجودة والسلامة ليُعتمد كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات الأورام والطب النووي بمحافظة الإسماعيلية.

مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي

وخضع مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى لأعمال تطوير شاملة منذ عام ٢٠٢٢، شملت رفع كفاءة العمليات والعناية المركزة وتحديث جميع الأدوار بالمستشفى، وتم اعتماد مقايسة تطوير بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، بدأت المرحلة الأولى منها بـ ٢٧ مليون لتحديث أنظمة التيار الخفيف مثل إنذار الحريق واستدعاء التمريض والأنظمة الصوتية والاتصالات.

مستشفى جامعة قناة السويس، فيتو

إلى جانب تجديد شبكة الحريق وصناديق الإطفاء، وصيانة محطة الحريق، وتنفيذ أنظمة رشاشات الإطفاء والشبورة المائية في الأماكن الحرجة كغرف العمليات والعناية المركزة بقيمة ٤٠ مليون جنيه، وأعمال إضافية بـ ٥ ملايين، وإصلاح نظام التبريد المركزي (تشيلر) بـ ٣ ملايين، وتوقيع عقود صيانة شاملة لجميع الأجهزة بقيمة ١٠ ملايين جنيه.

وصرَّح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن اعتماد مركز علاج الأورام والطب النووي بجامعة قناة السويس يُمثل خطوة نوعية في تطبيق مفاهيم الجودة والحوكمة السريرية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة مشددًا على استمرار دعم الهيئة للمنشآت الجامعية لتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جديرًا بالذكر، أن اعتماد المركز والمستشفى التخصصي إنجازًا جديدًا في مسيرة تطوير القطاع الصحي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، ويعكس التزام الجامعة الراسخ برفع كفاءة بنيتها التحتية الطبية وتحقيق أعلى معايير الاعتماد الوطني في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم الطبي المتميز.

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