انطلاق حملة لإزالة اللافتات غير المرخصة من أعلى أعمدة الإنارة بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية التزام الجهات المحلية بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن الإعلانات واللافتات المنتشرة في المراكز والأحياء، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مشددًا على ضرورة مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام أو تهدر المال العام، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

حملات ميدانية لإزالة الإعلانات غير المرخصة المثبتة على أعمدة الإنارة

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات الميدانية لإزالة الإعلانات غير المرخصة المثبتة على أعمدة الإنارة، وفي الميادين، وأعلى المباني السكنية، بما يضمن تنظيم منظومة الإعلانات بالمحافظة ويمنع استغلال المساحات العامة دون سند قانوني.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة، وذلك بإشراف نائبي رئيس المركز، شعبان أبو عون وطلعت بدوي، وبمشاركة هشام عبده، رئيس قسم الإشغالات والإعلانات.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دوري ومفاجئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحفاظ على المال العام وفرض الانضباط في الشارع المصري.

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