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محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة تأهيل 130 منزلا بمنطقة المصلة (صور)

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع تطوير منازل المصلة، فيتو

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الحضري، حيث تفقد أعمال التأهيل الشامل الجارية بمنطقة المصلة التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، في إطار المرحلة الأولى من خطة المحافظة لتحسين أوضاع المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافقه خلال الجولة، العميد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية.

 

ترميم وإعادة تأهيل 130 منزلًا ضمن المرحلة الأولى 

تابع محافظ أسيوط سير العمل في ترميم وإعادة تأهيل 130 منزلًا ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل تنفيذ محارة شاملة، وتجديد كامل لشبكات السباكة، وتركيب سيراميك حديث لجميع الأرضيات، ودهان الواجهات، بالإضافة إلى استبدال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمات المقدمة للأهالي.

خطة متكاملة لتأهيل المناطق العشوائية بأسيوط 

 

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن تطوير منطقة المصلة يأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل المناطق العشوائية بأسيوط وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تعاني من مشكلات مزمنة في البنية التحتية، أبرزها تكرار طفح المجاري وتدهور الخدمات الأساسية.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن أعمال التطوير الحالية تمثل استجابة مباشرة لتلك التحديات، وتهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة، ورفع كفاءة المساكن بما يضمن حياة كريمة للأهالي، لافتًا إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

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وفي ختام جولته، وجه محافظ أسيوط الشكر لكافة فرق العمل المنفذة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد، تحقيقًا لتطلعات المواطنين في حياة أفضل.

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