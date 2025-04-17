انطلاق حملة لمراجعة الإعلانات غير المرخصة وإزالة 27 لافتة مخالفة بأسيوط

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط باستمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية، وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم حركة الاعلانات وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين حفاظًا على المال العام وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حصر ومراجعة الإعلانات غير المرخصة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قد قامت بحملة لحصر ومراجعة الإعلانات غير المرخصة وقد أسفرت الحملة عن ازالة 27 لافته وإعلان غير مرخص من على الأعمدة وواجهات المحلات التجارية من مدخل قرية باقور والطريق الوسطاني وطريق "أسيوط /سوهاج" من مدخل باقور وحتى مزلقان النزلة بالوحدة المحلية لقرية باقور وذلك تحت محمود عبد الجواد رئيس القرية.

حملة لإزالة الإعلانات واللافتات من على الأعمدة الكهربائية

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزرابي بأسيوط بشن حملة لإزالة الإعلانات واللافتات من على الأعمدة الكهربائية وذلك تحت إشراف حمدي خراشي رئيس القرية والتنبيه بالسير في إجراءات الترخيص لجميع الإعلانات في أسرع وقت ممكن لتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وشدد محافظ أسيوط، على إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن والدولة معًا وستستمر تلك الحملات بشكل دوري ومفاجئ بنطاق الأحياء والمراكز لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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