مواعيد ثلاث مواجهات تحددت في دور الـ 16 بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، تحددت رسميًّا ثلاث مواجهات في دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث أطرافها ومواعيدها وهي:

مواعيد ثلاث مواجهات في دور ال16 بمونديال الأندية

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الأحد 29 يونيو - الساعة 10 مساءً.

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو - الساعة 7 مساءً.

بالميراس ضد بوتافوجو - السبت 28 يونيو - الساعة 7 صباحًا.

باريس سان جيرمان، فيتو

أشرف حكيمي يعلق على مواجهة ميسي

علق أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، على التحديات التي تواجه فريقه بعد التأهل لدور الـ16 في كأس العالم للأندية.

ويلتقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميامي الأمريكي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال حكيمي في تصريحات لمنصة "دازن" عقب فوز فريقه على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين مقابل لا شيء: "نحن سعداء جدًا بهذا الفوز المستحق. كان انتصارًا مهمًا بعد الخسارة أمام بوتافوجو في الجولة الماضية".

وأضاف: "لم يكن أداؤنا جيدًا أمام بوتافوجو، لكننا قدمنا رد فعل قوي أمام سياتل، وأثبتنا قدرتنا على مواصلة المنافسة في البطولة".

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