الثلاثاء 24 يونيو 2025
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رياضة

مونديال الأندية، 8 فرق تحسم التأهل لدور الـ16

انتر ميامي
انتر ميامي

كأس العالم للأندية، حسم بالميراس وإنتر ميامي تذكرتي التأهل رسميًّا عن المجموعة الأولى  لدور الـ16 لمسابقة مونديال الأندية، ليرتفع عدد الفرق المتأهلة إلى 8 أندية رسميًّا قبل استكمال منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ( المجموعات من الثالثة للثامنة).

 

وتعادل بالميراس وانتر ميامي 2-2 في المباراة التي جرت فجر اليوم ليتأهل الفريقان سويا كأول وثاني المجموعة الأولي من مونديال الأندية 2025.

 

 

وكانت الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا شهدت تحديد هوية 4 فرق للتأهل لدور الـ 16 هي  فلامينجو البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

 

 

ويعد فريق فلامنجو البرازيلي أول الفرق الحاصلة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

 

جاء ذلك بعدما حقق فلامينجو فوزًا ثمينًا على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة لحساب المجموعة الرابعة، بعد فوز الترجي على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

ويتصدر فلامينجو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

 

 

كما حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على بوكا جونيورز في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 2-1، لكن الصدارة في المجموعة الثالثة لم تحسم بعد مع منافسة بنفيكا الوصيف صاحب النقاط الأربع.


كما تأهل كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس، من المجموعة السابعة، بعد فوزهما على العين والوداد، بنتيجة 6/0 و4/1، على الترتيب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

 

وشهدت الجولة الثالثة تأهل باريس سان جيرمان وبوتافوجو البرازيلي إلى الدور الـ 16 بعد انتهاء الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية وودع أتلتيكو مدريد وسياتل المنافسات رسميا.

كما تأهل بالميراس وانتر ميامي عن المجموعة الأولي بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة وودع بورتو والأهلي المنافسات رسميا.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

 

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.


المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

 

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

 

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

 

 

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