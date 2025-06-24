تحديد منافس باريس سان جيرمان في ثمن نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، أصبح إنتر ميامي بقيادة ميسي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى منافس باريس سان جيرمان بعد تأهل الأخير في صدارة المجموعة الثانية من بطولة مونديال الأندية.

وشهدت المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية منافسة شرسة بين الفرق الأربعة لحسم تذكرتي التأهل لدور الـ 16 بعدما حجز بالميراس وإنتر ميامي التأهل رسميا.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال الأندية الأهلي وبالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025



متصدر المجموعة الأولى (بالميراس) ضد وصيف المجموعة الثانية (بوتافوجو).

متصدر المجموعة الثانية (باريس سان جيرمان) ضد وصيف المجموعة الأولى (انتر ميامي).

متصدر المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الرابعة (لم يحدد).

متصدر المجموعة الرابعة (فلامينجو البرازيلي) ضد وصيف المجموعة الثالثة (لم يحدد).

متصدر المجموعة الخامسة (لم يحدد) ضد وصيف المجموعة السادسة (لم يحدد)

متصدر المجموعة السادسة (لم يحدد) ضد وصيف المجموعة الخامسة (لم يحدد).

متصدر المجموعة السابعة (يوفنتوس حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الثامنة (لم يحدد).

متصدر المجموعة الثامنة (لم يحدد) ضد وصيف المجموعة السابعة (مانشستر سيتي حتى الآن).

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