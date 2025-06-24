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رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على ساوندرز بثنائية نظيفة ويصعد لدور الـ16 بكأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز بنتيجة 0/2 للفريق الفرنسي، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل هدفي باريس سان جيرمان، كفاراتسخيليا في الدقيقة 35 وأشرف حكيمي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط ويصعد إلى دور الـ16 في مونديال الأندية.

 

تشكيل سياتل ساوندرز أمام باريس سان جيرمان

ستيفان فري، نوهو تولو، جون بيل، أليكس رولدان، جاكسون راجن، كريستيان رولدان، ألبرت روسناك، أوبيد فارجاس، جيسوس فيريرا، ريان كينت، بول روثروك.

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزري دوي- مايولو- كفاراتسخيليا.

 

مشوار باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز

وبدأ باريس سان جيرمان مشواره في مونديال الأندية بفوز عريض على أتلتيكو مدريد 4-0 ثم خسارة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد.

أما سياتل ساوندرز فقد ودع البطولة بعد الخسارة في أول جولتين.

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