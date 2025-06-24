كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

مونديال الأندية، يتأخر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره بنفيكا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم فريق بنفيكا في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه أندرياس شجيلديروب.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا

تشكيل بنفيكا ضد بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يسعى للعلامة الكاملة

وحسم بايرن ميونخ الألماني تأهله رسميا لدور ثمن النهائي بالفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت الماضي بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، بعد أن حقق فوزا كاسحا في الجولة الأولى على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة

ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق فوزه الثالث على حساب بايرن ميونخ، ليؤكد صدارته للمجموعة الأول ويحقق العلامة الكاملة (9 نقاط)، وأنه جاء للمنافسة بقوة على لقب المونديال.

نقطة التعادل تكفى بنفيكا للتأهل لثمن النهائي

في المقابل، يحاول فريق بنفيكا تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، أو الخروج بأقل الخسائر وهو التعادل أمام العملاق البافاري وهو ما يرفع رصيده الي 5 نقاط تضمن له مرافقة بايرن ميونخ الي دور ثمن النهائي مهما كانت نتيجة مباراة بوكا جونيور أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي ودع البطولة بشكل رسمي بعد خسارته أول مباراتين في دور المجموعات.

موعد مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ

وانطلقت مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، على ملعب بنك أمريكا الذي يسع 75 ألف متفرج، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

وتبث مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية.

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